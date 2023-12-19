Девушка, родившаяся без ногтей на левой ноге, стала онлайн-сенсацией – фото, видео

Подросток из Теннесси, США, родившаяся без ногтей на левой ноге, рассказала, как она перестала чувствовать себя безобразной и стала онлайн-сенсацией.

Об этом пишет nypost.com.

Студентка колледжа Аннабель Андерсон страдает синдромом амниотических перетяжек, редким врожденным дефектом, который возникает, когда слизистая амниотического мешка повреждается во время беременности, образуя нити фиброзной ткани, которые захватывают плод или пуповину.

В случае Андерсон эта пренатальная сетка запутала ее левую ногу, оставив ее без нескольких костей и ногтей.

"Это просто часть того, кем я являюсь; это то, что делает меня уникальной; нет причин стыдиться этого или огорчаться из-за этого", — сказала 18-летняя девушка Caters.

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот с видео

Сначала врачи были озадачены врожденным заболеванием, которое встречается довольно редко – от 1 из 1200 до 15 000 живорождений.

Тем временем родители малыша были озабочены тем, что это повлияет на ее подвижность, но, к счастью, это не так.

"Мои родители были очень озабочены тем, что я не смогу ходить или что-то такое, но я могу ходить, бегать и танцевать — я очень благодарна. Мне действительно повезло, потому что во многих случаях все гораздо хуже", — поделилась она.

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот с видео

Психические последствия отсутствия ногтей на ногах были более разрушительными.

"Раньше я чувствовала себя одинокой. Когда я была маленькой, я никогда не могла найти кого-то, похожего на меня", — сетовала блогерша, которая придумывала оправдание тому, почему ее пальцы были "обнажены". "Когда я училась в средней школе, я рассказывала множеству людей разные истории о том, почему у меня нет ногтей на ногах, потому что, наверное, мне просто надоело рассказывать ту же историю", — вспомнила Андерсон. "Я рассказала одной девочке, что намазала пальцы ног арахисовым маслом, а моя собака их слизала".

Аннабель Андерсон / Фото: скриншот с видео

В результате Андерсон чувствовала себя изгоем до тех пор, пока однажды, на первом курсе, ее не отметили "миллион раз" на видео с девочкой, у которой "тоже не было ногтей на ногах".

"Ее ступня выглядела идентично моей, поэтому я прислала ей сообщение в Instagram, и с тех пор мы общались, и у нас было много разговоров об этом. Это было настоящее безумие, потому что я думала, что я буквально единственная в мире, у кого такая ступня, но потом нашла свою близняшку".

Ее особенно ошеломило то, что новая подруга не чувствовала себя неуверенно или некомфортно из-за отсутствия у нее ногтей на ногах. Вдохновленная осознанием того, что она не одна, Андерсон решила последовать ее примеру и "обнародовать" все о своем состоянии в TikTok.

Юмористические видеоролики жительницы Теннесси подробно описывают ее стремление к "нормальным" пальцам ног, а также некоторые невежественные реакции на ее чрезвычайно босые ноги.

Излишне говорить, что эти клипы нашли отклик у зевак в Интернете, некоторые из которых рассказали, что страдают тем же заболеванием.

"После того, как мое первое видео стало вирусным, я начала получать ряд сообщений от людей, которые также говорили, что у них нет ногтей на ногах. Так прекрасно видеть, что здесь так много таких же людей, как я. Это продолжало вдохновлять меня на создание видео", – поделилась она.

В конце концов, тиктокерша надеется, что ее контент поможет вдохновить других принять свое уникальное состояние.

Напомним, умерла экс-рекордсменка по самым длинным ногтям в мире. Ли Редмонд было 82 года.

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