Девушка с большой грудью уменьшила ее хирургическим путем: видео до и после

Женщина, которая сделала операцию по уменьшению груди, рассказала о своей трансформации, изменившей ее жизнь.

У Амбы Роуз "всегда" была большая грудь, и она страдала из-за этого с подросткового возраста.

В 18 лет у девушки даже были проблемы с одеждой. Также ее беспокоили боли в спине, трудности с бегом и сексуализация ее тела.

Она решила пойти на операцию, чтобы уменьшить размер груди, и теперь стала вирусной, поделившись своим превращением.

В видеоролике TikTok, собравшем тысячи просмотров, Роуз сперва показала, как выглядела до пластики. Она надела белый топ и позировала с двух ракурсов. В том же наряде девушка продемонстрировала себя "новую".

"Я чувствую себя совершенно новым человеком", — призналась она.

Ошеломленные результатом пользователи засыпали ее комплиментами в комментариях.

О боже, ты выглядишь нереально. Я так рад, что ты счастлива

Даже твоя улыбка стала гораздо более искренней! Вау, ты вдохновляешь

Ты сияешь! И после этого у тебя отличная улыбка

Напомним, из-за неудачной маммопластики мышцы груди женщины разорвались пополам и закатились к шее. Теперь у нее остались постоянные проблемы с правой рукой, которая приобрела странный цвет.

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