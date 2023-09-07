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Девушка с большой грудью уменьшила ее хирургическим путем: видео до и после

Девушка с большой грудью уменьшила ее хирургическим путем: видео до и после

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1678
Время на прочтение
2 мин
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Девушка с большой грудью уменьшила ее хирургическим путем: видео до и после

Амба Роуз / Фото: скриншот с видео

Она наконец-то чувствует себя счастливой.

Женщина, которая сделала операцию по уменьшению груди, рассказала о своей трансформации, изменившей ее жизнь.

У Амбы Роуз "всегда" была большая грудь, и она страдала из-за этого с подросткового возраста.

В 18 лет у девушки даже были проблемы с одеждой. Также ее беспокоили боли в спине, трудности с бегом и сексуализация ее тела.

Она решила пойти на операцию, чтобы уменьшить размер груди, и теперь стала вирусной, поделившись своим превращением.

В видеоролике TikTok, собравшем тысячи просмотров, Роуз сперва показала, как выглядела до пластики. Она надела белый топ и позировала с двух ракурсов. В том же наряде девушка продемонстрировала себя "новую".

@amba.rose ВЫРАЖАЕТСЯ IT… before and after #breastreduction #breastreductionuk #surgerytiktok #surgeryuk #breastreductiontransformation #beforeandafter

"Я чувствую себя совершенно новым человеком", — призналась она.

Ошеломленные результатом пользователи засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • О боже, ты выглядишь нереально. Я так рад, что ты счастлива
  • Даже твоя улыбка стала гораздо более искренней! Вау, ты вдохновляешь
  • Ты сияешь! И после этого у тебя отличная улыбка

Напомним, из-за неудачной маммопластики мышцы груди женщины разорвались пополам и закатились к шее. Теперь у нее остались постоянные проблемы с правой рукой, которая приобрела странный цвет.

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Дата публикации
Просмотры
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