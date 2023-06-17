Девушка с раздвоенным языком озадачила, как пробует разные по вкусу продукты одновременно – видео

Она попробовала желе и газировки.
Девушка, потратившая 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение, поделилась одним из фактов о своих модификациях.
Так, 34-летняя Кирстин Миллиган из Лас-Вегаса, у которой раздвоенный язык, показала, как может пробовать разные разные по вкусу продукты одновременно.
В своем TikTok тату-мастер разместила видео, где кладет на каждую сторону языка разные вкусы желе – зеленое и красное.
@orylanasmr #asmr #asmrsounds #asmrtiktoks ♬ original sound — OrylanASMR
Раньше же блогерша так же пробовала колу и спрайт. Тогда она была озадачена сочетанием вкусов.
Несмотря на то, что ролик стал вирусным и собрал 24 миллиона просмотров, реакция пользователей на публикацию была неоднозначной.
- Пусть тебе поможет Бог, девочка
- Я даже не знаю, что сказать
- Именно так выглядит полиглот
- Эй, ты выглядишь очень круто.
Заметим, Кирстин также сделала кучу тату, в частности, на глазах, липосакцию и дважды ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить грудь. Впрочем, она сказала, что ее физическая реконструкция еще не завершена.
Напомним, женщина с четверным подбородком похудела на 40 кг и ошарашила неузнаваемым видом. Она показала свои фото до и после.
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