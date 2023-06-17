Девушка с раздвоенным языком озадачила, как пробует разные по вкусу продукты одновременно – видео

Девушка, потратившая 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение, поделилась одним из фактов о своих модификациях.

Так, 34-летняя Кирстин Миллиган из Лас-Вегаса, у которой раздвоенный язык, показала, как может пробовать разные разные по вкусу продукты одновременно.

В своем TikTok тату-мастер разместила видео, где кладет на каждую сторону языка разные вкусы желе – зеленое и красное.

Несмотря на то, что ролик стал вирусным и собрал 24 миллиона просмотров, реакция пользователей на публикацию была неоднозначной.

Пусть тебе поможет Бог, девочка

Я даже не знаю, что сказать

Именно так выглядит полиглот

Эй, ты выглядишь очень круто.

Заметим, Кирстин также сделала кучу тату, в частности, на глазах, липосакцию и дважды ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить грудь. Впрочем, она сказала, что ее физическая реконструкция еще не завершена.

Напомним, женщина с четверным подбородком похудела на 40 кг и ошарашила неузнаваемым видом. Она показала свои фото до и после.

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