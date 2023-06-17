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Девушка с раздвоенным языком озадачила, как пробует разные по вкусу продукты одновременно – видео

Девушка с раздвоенным языком озадачила, как пробует разные по вкусу продукты одновременно – видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1222
Время на прочтение
1 мин
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Девушка с раздвоенным языком озадачила, как пробует разные по вкусу продукты одновременно – видео

Кирстин Миллиган / Фото: nypost.com

Она попробовала желе и газировки.

Девушка, потратившая 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение, поделилась одним из фактов о своих модификациях.

Так, 34-летняя Кирстин Миллиган из Лас-Вегаса, у которой раздвоенный язык, показала, как может пробовать разные разные по вкусу продукты одновременно.

В своем TikTok тату-мастер разместила видео, где кладет на каждую сторону языка разные вкусы желе – зеленое и красное.

@orylanasmr #asmr #asmrsounds #asmrtiktoks ♬ original sound — OrylanASMR

Раньше же блогерша так же пробовала колу и спрайт. Тогда она была озадачена сочетанием вкусов.

Несмотря на то, что ролик стал вирусным и собрал 24 миллиона просмотров, реакция пользователей на публикацию была неоднозначной.

  • Пусть тебе поможет Бог, девочка
  • Я даже не знаю, что сказать
  • Именно так выглядит полиглот
  • Эй, ты выглядишь очень круто.

Заметим, Кирстин также сделала кучу тату, в частности, на глазах, липосакцию и дважды ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить грудь. Впрочем, она сказала, что ее физическая реконструкция еще не завершена.

Напомним, женщина с четверным подбородком похудела на 40 кг и ошарашила неузнаваемым видом. Она показала свои фото до и после.

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Дата публикации
Просмотры
1222
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