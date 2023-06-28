Девушка сделала неудачную подтяжку нитями и показала результат: "Очень ужасно"

Она заявила, что у нее чуть не отвалился нос.

Британская блогерша Милли Тейлфорт поделилась историей о неудачном нитевом лифтинге, который она перенесла два года назад.

22-летняя Милли Тейлфорт рассказала на своем YouTube, что сделала подтяжку глаз, щек и носа.

Во время этой процедуры вводится под кожу нить медицинского назначения и вытягивается вверх, чтобы изменить черты лица пациента.

Тайлфорт рассказала, что подтяжка "лисьих" глаз была "достаточно болезненной", но наиболее ужасно она перенесла подтяжку носа.

Милли Тейлфорт / Фото: скриншот с видео

"Я все чувствовала. Эта обезболивающая инъекция ничего не дала", — сказала она о своей нехирургической ринопластике.

Впрочем, дальше становилось все хуже, поскольку нос вообще не заживал. Тайлфорт объяснила, что обе точки входа нити на ее носу были красными и воспаленными, а точка на кончике походила на прыщ.

Она также сказала, что почувствовала, как что-то торчит у нее из носа.

Милли Тейлфорт / Фото: скриншот с видео

Милли оставила его в покое на несколько дней, думая, что это часть процесса заживления, но поняла, что ее нос был настолько болезненным и настолько воспаленным, что она почувствовала, что что-то не так.

В конце концов блогер вернулась в студию, чтобы пожаловаться и исправить свое лицо, когда, по ее словам, "сделавшей это женщине было все равно", и отмахнулась от жалоб Тейлфорт, как сообщается, признав, что процедура была неудачной.

Девушка сказала, что медсестра не обрезала нить достаточно коротко, чтобы ее нос мог зажить вокруг нее, что, по-видимому, привело к тому, что ее тело не принимало нить.

"Я могла лишиться носа", — заявила она.

Через несколько дней Тейлфорт заметила, что пятно на ее носу "имело такой вид будто оно вот-вот лопнет", поэтому она начала сжимать его, словно выдавливая прыщ, — и тогда нити "выстрелили из ее носа".

"Я не могла в это поверить, – сказала она. "У меня из носа потихоньку лезли белые нити!".

Милли Тейлфорт / Фото: скриншот с видео

Хотя медсестра использовала только одну нить, Тейлфорт считает, что части нити распались, когда ее тело пыталось избавиться от постороннего вещества.

После того, как она вытащила нити, ее тело, наконец, начало заживать. Хотя она все еще имеет шрам, она просто радуется, что все не стало хуже.

"У меня мог отвалиться весь нос!" – заявила она.

Блондинка призналась, что не проводит много исследований, прежде чем приступить к бьюти-процедурам, и признала, что ее спонтанность не всегда сулит ей хорошее.

"Я просто иду на это. Лично мне нравится называть это быть спонтанным и свободным духом, но другие назвали бы это тупостью, глупостью и безответственностью. Я вижу обе стороны", — сказала она.

Милли Тейлфорт / Фото: скриншот с видео

Вместе с тем, Тейлфорт была шокирована, узнав, что неудачные непостоянные процедуры стоили ей примерно 27 000 долларов и длились всего около двух месяцев, "прежде чем они полностью сошли на нет".

Напомним, модель шокировала, втирая себе в лицо лошадиные фекалии посреди оживленной улицы. Она объяснила свой поступок.

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