Девушка шокировала похудением на 180 кило: фото до и после

Свой путь похудения она начала в 2015 году.
Участница американского реалити-шоу My 600-lb Life Эмбер Рашди похудела на 180 килограммов.
Жительница Орегона весила почти 300 кг и практически не выходила из дома. Впрочем, в 2015 году, когда ей исполнилось 24 года, она решила изменить свою жизнь.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть фото Эмбер до и после похудения.
Девушке было сложно ходить и самостоятельно принимать душ.
Она выходила из дома только в магазин и использовала электрическую коляску.
Свой путь похудения она начала с операционного стола. Врачи уменьшили размер желудка Рашди. Впрочем, перед процедурой ей необходимо было сбросить десять килограммов.
Дальше ей пришлось отказаться от сладостей, фастфуда и газированных напитков. В свой рацион она ввела здоровую и сбалансированную пищу.
В течение первого года ей удалось избавиться от почти 70 килограммов, второго – уже 100 килограммов.
Эмбер Рашди продолжает вести здоровый образ жизни.
Вместе с изменением веса она меняла свой имидж.
На ее страницу в Instagram подписалось более 263 тысяч фолловеров. В блоге девушка показывает, как выглядит ее тело.
В комментариях пользователи поддерживают ее и не скупятся на комплименты:
- Ты – воин! Восхищаюсь
- Невероятная трансформация
- Радуюсь, что ты нашла силы изменить свою жизнь
Напомним, в Бельгии женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".
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