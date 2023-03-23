Девушка шокировала похудением на 180 кило: фото до и после

Свой путь похудения она начала в 2015 году.

Участница американского реалити-шоу My 600-lb Life Эмбер Рашди похудела на 180 килограммов.

Жительница Орегона весила почти 300 кг и практически не выходила из дома. Впрочем, в 2015 году, когда ей исполнилось 24 года, она решила изменить свою жизнь.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть фото Эмбер до и после похудения.

Девушке было сложно ходить и самостоятельно принимать душ.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Она выходила из дома только в магазин и использовала электрическую коляску.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Свой путь похудения она начала с операционного стола. Врачи уменьшили размер желудка Рашди. Впрочем, перед процедурой ей необходимо было сбросить десять килограммов.

Фото: скриншот с видео

Дальше ей пришлось отказаться от сладостей, фастфуда и газированных напитков. В свой рацион она ввела здоровую и сбалансированную пищу.

В течение первого года ей удалось избавиться от почти 70 килограммов, второго – уже 100 килограммов.

Фото: скриншот с видео

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Эмбер Рашди продолжает вести здоровый образ жизни.

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

Вместе с изменением веса она меняла свой имидж.

Фото: instagram.com/amberrachdi

Фото: instagram.com/amberrachdi

На ее страницу в Instagram подписалось более 263 тысяч фолловеров. В блоге девушка показывает, как выглядит ее тело.

Фото: instagram.com/amberrachdi

В комментариях пользователи поддерживают ее и не скупятся на комплименты:

Ты – воин! Восхищаюсь

Невероятная трансформация

Радуюсь, что ты нашла силы изменить свою жизнь

Напомним, в Бельгии женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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