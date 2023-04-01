Девушка случайно "превратилась" в Фиону: что она с собой сделала (фото, видео)

Лицо и даже зубы блоггерши позеленели. Ее муж был в шоке.

TikTok-блогерша решила испытать на себе лайфхак из Сети в стремлении иметь веснушки на лице, но что-то пошло не так, и девушка стала похожа на героиню фильма "Шрек" Фиону.

Процесс "перевоплощения" экспериментаторша зафиксировала на видео и выложила в Сеть.

Многие девушки мечтают о веснушках на щеках и носу, ведь это освежевает образ и делает вид лица моложе. Кроме того, веснушки нередко можно заметить на лицах блоггеров и моделей.

Заметим, что в Сети давно распространяется лайфхак для получения веснушек, часто имеющих достаточно естественный вид. Речь идет о приеме с хной, которой можно нанести на лицо точки. Однако иногда последствия такого трюка могут оказаться неожиданными.

Так случилось и с этой TikTok-блогершой. Она нанесла хной множество точек на своем лице и ожидала, что после смывания получит милые и красивые веснушки. Вместо этого лицо девушки позеленело, краситель въелся даже в зубы и она стала похожа на Фиону.

Тогда же блоггерша взялась настойчиво отмывать хну, что оказалось не слишком простой задачей. Девушка рассмеялась, а ее муж был шокирован увиденным.

Неудачные веснушки удалось смыть. А после этого девушка выложила в TikTok видео всего процесса, которое уже набрало более полутора миллионов просмотров.

Скриншот с видео

Напомним, пышнотелая канадская модель OnlyFans Стеф Ошири утверждает, что может использовать свои 140-сантиметровые ягодицы как кошелек и демонстрирует это на видео.

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