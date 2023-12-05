Девушка случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку: как это произошло (фото)

В Испании девушка случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку.

Об этом пишет nypost.com.

Сообщается, что 21-летняя жительница Гальдакано проглотила всю свою зубную щетку после того, как вытащила ею кусок пищи, застрявший у нее в горле.

Она заявила, что ела индейку 29 ноября, когда поперхнулась этим блюдом. Задыхаясь, ее первым шагом было схватить зубную щетку, чтобы попытаться вытолкнуть индейку из горла, но она зашла слишком далеко.

Испанка объяснила, что ей нужно было действовать быстро, поскольку рядом не было никого, кто мог бы помочь.

"Поскольку ситуация становилась только хуже, я схватила первое, что смогла достать – зубную щетку, чтобы попытаться выбить пищу", — пояснила она. "Я пыталась держать ее за щетину, но как только препятствие было устранено, ее просто засосало".

Затем девушку срочно доставили в больницу, хотя она сказала, что не испытывала боли.

Девушка случайно проглотила зубную щетку / Фото: Newsflash

Она вспомнила, как во время оформления объясняла свое "странное" затруднение персоналу больницы: "Они все начали носиться вокруг и не могли в это поверить, пока не увидели рентгеновские снимки, и это действительно было там".

После трехчасового обследования и диагностики хирурги смогли удалить стоматологическое устройство в течение 40-минутной процедуры, пока пациентка находилась под наркозом. Врачам удалось выловить инструмент, обвязав головку зубной щетки хирургическим шпагатом и вытащив через пищевод — хирургическое вмешательство не потребовалось.

"Я проснулась с зубной щеткой рядом со мной на тумбочке", — сказала она, добавив: "Я просто радовалась, что снова могу дышать".

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