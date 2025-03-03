Девушка совершила огромную ошибку, разрисовав машину, чтобы отомстить бывшему – фото

Разрыв отношений никогда не бывает веселым, и одна сторона, как правило, страдает больше другой. Похоже, так произошло и с 18-летней Эвелиной Фабиански и ее бывшим.

Имея это в виду, она хотела отомстить своему эксу и выбрала своей мишенью его автомобиль, сообщает офис шерифа Волузии в Facebook.

Как средство вандализма, Фабиански разрисовала машину аэрозольной краской и забросала ее яйцами. На черном автомобиле яркой желтой краской были нарисованы смайлики, а также слово "дьявол".

Но оказалось, что Фабиански разрисовала не ту машину, а авто соседа своего бывшего.

"Упс, не та машина. Ночью полисмены отреагировали на вызов о вандализме в Делтоне, где молодая женщина разрисовала автомобиль из баллончика. Прибывшие на вызов правоохранители заметили в этом районе двух человек женского пола, возрастом 18 и 16 лет, одна из которых имела желтую краску на спортивных штанах. Во время допроса 18-летняя девушка призналась, что была расстроена из-за своего бывшего парня, поэтому она и ее подруга решили разрисовать краской и забросать яйцами, как они думали, его транспортное средство. К сожалению, автомобиль, о котором идет речь, принадлежит соседке, а не ее бывшему парню".

Женщина разрисовала авто / Фото: Volusia Sheriff's Office

Считается, что устранение повреждений обойдется владельцу примерно в 5000 долларов.

С тех пор Фабиански были предъявлены обвинения в преступном хулиганстве, содействии совершению преступления несовершеннолетним, хранении алкоголя в возрасте до 21 года и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а ее 16-летней подруге — в хранении марихуаны весом свыше 20 г.

По сообщению New York Post, 26 февраля 18-летняя девушка была помещена в тюрьму.

Эвелина Фабиански / Фото: VOLUSIA COUNTY CORRECTIONS

Напомним, невеста устроила любимому предбрачный тест и три часа била его током. Мужчине понадобилась срочная операция.

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