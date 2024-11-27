Девушка соврала о своем возрасте и вышла замуж за старшего на 38 лет мужчину — фото пары

Женщина призналась, как соврала старшему на 38 лет партнеру о своем возрасте, поскольку не думала, что он захочет встречаться с такой молодой девушкой.

Об этом пишет Mirror.

Леи было всего 18, когда она познакомилась с 56-летним Гари, но свой настоящий возраст она открыла ему только позже. Хотя Гари сказал, что был "разочарован" ее ложью, он сумел об этом забыть, и пара в конце концов поженилась и создала семью.

Уроженка Филиппин беспокоилась, что избранник из США не захочет с ней встречаться, если узнает ее настоящий возраст, но Гари сказал, что у него возникли чувства к ней еще до того, как он узнал ее возраст.

Она поделилась: "Я фактически соврала о своем возрасте, если бы я сказала ему, что мне 18, я не думаю, что он захотел бы встречаться со мной". Гари тогда объяснил: "Мне было безразлично, ей 21 или 41. На самом деле я был немного разочарован тем, что она соврала мне. Я подумал, могу ли я ей доверять? Но я уже испытал к ней определенные чувства и немного узнал ее, поэтому я был готов простить ей это".

Лея и Гари / Фото: Truly Show

Сейчас пара вместе уже около шести лет, и Лея делится видеороликами об их отношениях на своем YouTube. Вспоминая разницу в возрасте, женщина рассказала, почему она соврала.

"Это была моя вина, потому что я не была честной относительно своего возраста, когда мы впервые встретились. Не думаю, что он дал бы мне шанс на свидание, если бы знал, что мне 18, но если бы я была честной, нас бы здесь не было ", – объяснила она в своем видео на YouTube.

Лея и Гари / Фото: Truly Show

Лея уже имела ребенка, когда встретила Гари, и сказала, что наличие ребенка в таком юном возрасте "заставило" ее стать зрелой, и у нее не было желания ходить на вечеринки, а наоборот - заботится о своем ребенке и искать серьезные отношения. "Я многое узнала о жизни с тех пор, как была с Гари. Он помог мне расти как матери, жене и человеку, и он направляет меня", — добавила она.

Напомним, 98-летний мужчина женился на младшей на два года избраннице. Все началось с приглашения на его день рождения в доме престарелых.

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