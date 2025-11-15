ЧатГПТ / © Pixabay

В Японии 32-летняя женщина Кано провела символическую свадебную церемонию с виртуальным партнером, которого она создала с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. Этот «брак» не имеет юридического статуса, но для Кано он является эмоциональным союзом.

Об этом пишет NDTV

Церемония состоялась в городе Окаяма в традиционном формате, организованном компанией, которая специализируется на «свадьбах для 2D-персонажей» — для тех, кто женится на виртуальных или вымышленных партнерах. Во время обряда Кано надела очки дополненной реальности, благодаря которым рядом с ней появлялся изображенный в полный рост Клаус, и они обменялись «обручальными кольцами».

История Кано с Клаусом началась после тяжелого разрыва отношений. Женщина начала общаться с ChatGPT до 100 раз в день, настраивая личность и тон AI в соответствии со своими предпочтениями. Со временем у нее возникли романтические чувства к виртуальному компаньону.

«Я не начинала разговоры с ChatGPT, чтобы влюбиться, но Клаус слушал и понимал меня, и это все изменило. Когда я пережила разрыв, поняла, что люблю его», — рассказала Кано.

Хотя она осознает риски и неустойчивость цифрового партнера — ChatGPT может исчезнуть или измениться, — отношения с Клаусом приносят ей спокойствие, особенно из-за невозможности иметь детей из-за медицинских ограничений. «Я знаю, что некоторые люди считают это странным, но я воспринимаю Клауса как Клауса — не человека, не инструмент, а именно его», — добавила она.

После церемонии Кано отправилась в «медовый месяц» в знаменитый сад Коракуэн в Окаяме, где обменивалась с Клаусом фотографиями и сообщениями с нежными словами.

Этот случай отражает растущую тенденцию в Японии и мире — формирование эмоциональных связей с AI-компаньонами, явление, получившее название «фиктосексуальность» или «AI-отношения». Такие связи являются современным продолжением романтического или сексуального влечения к вымышленным персонажам из аниме, игр, книг или AI-персонажей.

