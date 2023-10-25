Девушка спонтанно купила фургон и самостоятельно превратила его в дом на колесах - фото

Теперь она ночует на подъездных дорожках друзей.

Британка рассказала, как она купила фургон, чтобы получить бесплатное жилье, куда бы она ни пошла, и не платить за аренду.

Любительница приключений Фрэнки теперь паркуется на подъездных дорожках к друзьям, чтобы сэкономить на оплате дома.

В ролике на своем TikTok она показала фургон, когда впервые его купила.

Девушка написала: "Купила его у случайного мужчины на случайной автостоянке".

Девушка купила фургон и превратила его в дом / Фото: скриншот с видео

Фрэнки показала, что внутри нужно много было работать, но это того стоило. Она продолжила: "Добавлен потолок, а также электричество и пол. Каждый день работала над этим или работала, чтобы заплатить за это. Сделала кровать, подключила аккумулятор и солнечную панель".

Фургон выглядел очень пустым, когда она его купила / Фото: скриншот с видео

Она показала процесс превращения его в уютный дом / Фото: скриншот с видео

Процесс превращения фургона был нелегким делом / Фото: скриншот с видео

После того, как она добавила кухню и шторы, она, наконец, была готова вывезти свой мини-дом на колесах в мир.

Фрэнки поделилась своим прогрессом в серии снимков / Фото: скриншот с видео

Она купила билет в один конец в Европу и жила в своем фургоне бесплатно / Фото: скриншот с видео

Следующие несколько месяцев она провела, путешествуя по Европе, просыпаясь в невероятных местах и наслаждаясь приключениями.

Фургон позволил ей получить невероятные впечатления / Фото: скриншот с видео

Фрэнки даже пришлось "принимать душ в реках и водопадах", и она сказала, что "никогда не сможет забыть рассветы и закаты", которые видела во время поездки.

Фрэнки / Фото: скриншот с видео

Фрэнки получила опыт жизни на природе благодаря своему крошечному домику / Фото: скриншот с видео

Сейчас она вернулась в университет и говорит, что экономит деньги на жилье, живя в фургоне на подъездах к дому друга.

Однако по выходным она снова отправляется в путь, чтобы больше исследовать.

Она добавила: "Пока это были настоящие американские горки, но я так счастлива и благодарна".

Напомним, женщина превратила хижину пастуха на вершине горы в дом своей мечты. Она показала видео до и после.

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