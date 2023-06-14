Девушка три месяца занималась сексом с "мужчиной", который оказался женщиной: шокирующая история

В Великобритании 21-летняя девушка три месяца притворялась мужчиной ради секса с 19-летней девушкой. Когда ее разоблачили — потерпевшая обратилась в суд, обвиняя "любимого" в сексуальном насилии. Обидчица же объяснила, что она не имела злого умысла, а просто хотела попробовать однополые отношения.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Королевский суд Честера установил, что 21-летняя Джорджия Билхэм создала аккаунт в социальной сети Snapchat. Она представилась Джорджем Парри – наркодилером, который имел отношение к банде. На суде Джорджия сочла, что этот факт был. Но она утверждала, что думала, что женщина, с которой она занималась сексом, считала, что она действительно женщина, а не мужчина.

Джорджия притворилась Джорджем ради секса с девушкой. / Фото: mirror.co.uk

Билхэм сказала, что не получала никакого сексуального удовольствия от этих встреч. Она утверждала, что не хотела обманывать потерпевшую. Джорджия рассказала суду, что в детстве была "немного сорванцом" и имела сложные отношения с матерью после того, как она рассталась с отцом, когда Билхэм была подростком. И, возможно, именно это спровоцировало ее поступок.

Подозреваемая добавила, что она никогда не хотела менять пол на мужской, но подвергала сомнению собственную сексуальность и знала, что ее мать бы ее осудила за однополые отношения.

Билхэм рассказала, что ночевала в доме заявительницы, спала в ее постели, но всегда была одета в спортивный костюм с капюшоном.

Джорджия Билхэм из Банбери Роуд, Альпрахам, графство Чешир, была признана виновной в том, что она выдавала себя за мужчину для сексуального насилия. Однако ее оправдали о совершении восьми изнасилований и восьми случаях нападения с проникновением, совершенных в период с мая по август 2021 года.

Напомним, девушка устроила стрипшоу на крыше, чтобы собрать деньги на ее ремонт.

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