Девушка удалила себе нос и сделала тату на глазах, чтобы стать человеком-зомби-кошкой – фото

Молодая женщина рассказала о своих планах превратиться в "человека-кошку-зомби" – сделать десятки операций по модификации тела, чтобы добиться экстремального вида.

Об этом она поделилась в интервью What's The Jam.

Айдин Мод сделала бесчисленное количество операций, в том числе удалила нос и носовые раковины, вставила имплантаты в лоб, сделала многочисленные татуировки и "скарификацию", а также татуировки на глазах.

23-летняя итальянка увлеклась изменением своего облика с тех пор, как в возрасте 11 лет начала прокалывать свое лицо иглой в ванной комнате, а через четыре года разрезала себе язык на две части.

Сейчас она приближается к желаемому – и очень уникальному – образу своей мечты.

"Для меня модификации тела естественны, а ампутации – необходимость, — сказала модель и циркачка. – Нет ничего, что я считала бы слишком важным или не поддающимся лечению. Мое тело делает все, что я хочу. Я его владелица, так что если мой ум что-то решает, мое тело просто находит способ это сделать".

Айдин Мод до удаления носа / Фото: Jam Press

Хотя она говорит, что "экстремальной" модификацией ее тела была татуировка глазных яблок, Айдин недавно претерпела радикальные изменения – ей удалили нос и сделали "скарификацию" на лице.

Чтобы подчеркнуть кошачью внешность, девушка набила тигровую полоску, покрывающую ее грудь, шею и щеки. Оставшийся нос выглядит более плоским и с вывернутыми ноздрями.

Айдин Мод / Фото: Jam Press

Среди старых модификаций Мод – пирсинг губ влагалища, большой пирсинг над губами, через который она может продвигать свой раздвоенный язык, и бесчисленное количество пирсингов и татуировок, сделанных за последние 12 лет.

Айдин описывает себя как "противницу природной красоты" и "королеву ужаса тела".

Она пошутила: "Я решила, что мне больше подходит вид зомби-бродячего кота, поскольку я чувствую себя немного мертвой внутри. По моему мнению, стрижка волос и маникюр, покраска волос или бритье – это все равно модификация тела. Не навсегда, но вы определенным образом меняете естественное состояние тела".

Айдин Мод / Фото: Jam Press

Айдин проделала так много работы, что она не может подсчитать общую сумму затрат или количество модификаций, которым подверглось ее тело.

Ее образ оказался популярным, если не сказать противоречивым, в социальных сетях, где она собрала миллионы просмотров.

Ее самое вирусное видео набрало 67 миллионов просмотров, на котором Айдин продвигает раздвоенный язык через отверстия, которые она сделала над губами, демонстрируя две хирургические модификации за один раз. Но она не позволяет никаким комментариям – ни положительным, ни отрицательным – влиять на нее.

Айдин Мод / Фото: Jam Press

Ранее Айдин рассказала об этом в интервью Jam Press: "Честно говоря, я редко обращаю внимание на комментарии, как позитивные, так и негативные, я думаю, что это просто неуместные мысли, продиктованные незнанием и личными вкусами. Единственный человек, которому я должна угождать – это я. Например, меня называют "некрасивой", но я даже не считаю это оскорблением, если честно. Я нормальный человек, я живу своей жизнью, и если кого-то это не устраивает, пусть держится от меня подальше. К счастью, я должна сказать, что у меня есть много поддержки и я окружена замечательными людьми, у меня нет никаких проблем с общением с людьми на публике только из-за моей внешности, и обычно я больше лажу с людьми, ведущими другой образ жизни, чем я, что удивительно".

Айдин считает, что "ничто не вечно, ведь мы все умрем" – возможно, это помогает ей принимать более экстремальные решения, когда речь идет об изменении своего тела. Она добавила: "Моя единственная надежда состоит в том, что я смогу развиваться так, как мне нравится, до моего последнего дня на Земле".

Напомним, недавно "человек-сатана", который вставил 33 рога, удалил уши и соски, ошеломил новой модификацией.

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