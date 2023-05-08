Девушка уменьшила грудь с 8 до 4 размера: она показала результат, примеряя одинаковые топы - видео

Она похвасталась своей трансформацией.

Австралийка, у которой была грудь 8 размера, отважилась на пластическую операцию.

Женщина уменьшила свой бюст до 4 размера. Чтобы похвастаться результатом и показать разницу "до" и "после", она сняла видео в TikTok, где примеряла одинаковые топы.

В клипе, набравшем тысячи просмотров, она позировала в своей спальне до операции и через три недели после процедуры.

Блогерша отметила, что это было лучшее решение, которое она когда-то принимала.

А за операцию она заплатила около 7000 долларов.

В комментариях пользователи принялись делиться своими впечатлениями от увиденного:

Я никогда не видела лучшего результата, чем у тебя

О боже, ты выглядишь так красиво. Я так радуюсь за тебя!

Поздравляю, надеюсь, у тебя теперь меньше проблем со здоровьем и ты можешь чувствовать себя комфортнее

Ты так счастлива и уверена в себе! Эта операция – моя мечта

Напомним, девушку не пустили в туалет в супермаркете, потому что она выглядела слишком молодо. Ее вынудили показать документы.

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