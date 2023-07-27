Девушка устроила себе поминки в день рождения: она лежала в гробу, а гости плакали (фото)

Так она решила отпраздновать 28-летие.

В Сан-Паулу, Бразилия, девушка прославилась своей вечеринкой по случаю дня рождения.

Об этом пишет nypost.com.

Граци Гервасио отпраздновала 28-летие в стиле похорон. Именинница лежала в гробу, а друзья и семья отдали ей почет.

Она провела мероприятие из своего гроба, с ярким макияжем на лице и в прозрачном длинном черном платье с откровенным черным бельем под ним.

Граци Гервасио / Фото: nypost.com

Пока девять гостей Гервасио оплакивали ее, девушка притворялась мертвой и держала букет белых лилий.

Гости оплакивали именинницу / Фото: nypost.com

Граци Гервасио / Фото: nypost.com

По словам именинницы, она хотела, чтобы празднование олицетворяло настоящие поминки, с местом, заполненным погребальными цветами, гробами и плакатами с ее изображением с ангельскими крыльями. На каждом плакате Граци была изображена в откровенном кожаном костюме.

Плакат с изображением Граци / Фото: nypost.com

На одном из плакатов было прощание: "Мы любим тебя, Граци… Скучаем по тебе".

Вечеринка в стиле похорон / Фото: nypost.com

Какой бы странной ни была концепция дня рождения, Гервасио позаботилась о том, чтобы включить по крайней мере одну стандартную традицию праздника — серебристо-белый торт в форме сердца.

Граци Гервасио / Фото: nypost.com

Напомним, "женщина-вампир" сделала 49 модификаций тела и показала, как сейчас выглядит. В частности, Мария Хосе Кристерна вставила титановые рога и зататуировала глаза.

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