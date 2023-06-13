Девушка устроила стрип-шоу на крыше, чтобы собрать деньги на его ремонт (фото)

Испуганная американка, которой сказали, что ремонт протекающей крыши обойдется в 10 000 долларов, устроила стрип-шоу на крыше своего дома.

Об этом сообщает Kennedy News.

24-летняя Терах Мейшалин купила свою недвижимость с тремя спальнями в Литл-Роке, штат Арканзас, меньше года назад, но в прошлом месяце ее крыша начала протекать.

Строители заявили, что ситуацию нужно решать быстро и назвали невероятную сумму затрат на ремонт. Но когда страховщики Мейшалина отказались платить по счетам, бывшая медсестра была вынуждена проявить изобретательность.

"Я подумала: "Боже мой, как мне наскребать 10 000 долларов на проблему, которую нужно решить в ближайшее время? Я, очевидно, немного расстроилась по этому поводу и решила, что могу использовать юмор, чтобы справиться с ситуацией, потому что я могла или смеяться, или плакать", — поделилась она.

Впоследствии Мэйшалин поднялась на крышу своего дома, чтобы сделать серию юмористических селфи и поделиться ими в Сети.

Терах Мэйшалин / Фото: Kennedy News and Media

К ее удивлению, снимки быстро стали вирусными, и зрители призвали ее устроить сексуальное шоу на крыше и брать плату за контент.

"Когда я сначала публиковала, я даже ничего не писала о OnlyFans. Люди начали комментировать, например: "Просто запусти OnlyFans – заработай таким образом". У меня есть работа, но я считаю себя красивой и подумала, что, вероятно, смогу заработать приличную сумму на платформе, и это будет очень быстрый способ нашкребти эти деньги. Вот почему я сначала начала это", – рассказала девушка.

Она также подумала, что это может быть уникальным и забавным — демонстрировать откровенные фотосессии с крыши: "Большинство людей, если они публикуют горячие фотографии, просто лежат в постели, или сидят на стуле, или что-то такое".

Терах Мэйшалин / Фото: Kennedy News and Media

Однако она недолго устраивала стриптиз-шоу на крыше. Впоследствии женщина решила прекратить их и не потому, что ее соседи могли все видеть.

"Я очень быстро поняла, что просто не создана для этого. Ни в коем случае я не смотрю свысока на тех, кто делает это, чтобы заработать деньги, но это не мое", — поделилась она.

А удалось ли Мэйшалин собрать 10 000 долларов, она пока не сообщила.

Напомним, скупая женщина озадачила способом экономии. Она выращивает еду на собственных фекалиях.

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