Девушка узнала, что ее парень женат, и объединилась с его женой ради мести

Женщину похвалили за "культовую" месть своему бойфренду после того, как она узнала, что у него дома есть жена.

Она рассказала на Reddit, как начала встречаться с мужчиной, который утверждал, что разводится с женой после того, как их отношения распались – но, к ее удивлению, все это было ложью.

"Я узнала, что у моего парня была жена и он на самом деле не развелся с ней, как говорил. Я узнала, потому что его жена написала мне сообщение! Пожалуй, он уже не в первый раз это делает".

Желая отомстить ему, она разработала план, чтобы головокружить ему голову, назвав его "План Мамбо №5".

Она добавила: "Я создала несколько фейковых аккаунтов, используя различные телефонные номера с виртуальных eSIM-карт, и отправляла ему сообщения с разных платформ, чтобы выглядело так, будто у него был разный способ общения с каждой девушкой, чтобы держать их отдельно, то есть он общался с Ритой в Instagram, с Моникой в Facebook и тому подобное. А отправленные сообщения были версией текста из альбома Mambo no. 5 Лу Беги. Вот какие они были... Моника - ты нужен мне в моей жизни. Эрика - мне было так хорошо, когда ты тр**нул меня на боку. Рита - ты все, что мне нужно для счастья. Тина - я знаю, что это сложно, но я не могу без тебя. Сандра - я скучаю по тебе в спортзале, почему ты больше не тренируешься? Надеюсь, что это не из-за наших совместных сеансов после тренировки. Мэри - когда ты приедешь на следующую ночевку? Джессика - я здесь, если тебе нужно поговорить. Я старалась придерживаться оригинального текста "Toxic as f*** Mambo No. 5", так же, как и в оригинале".

Она отправляла сообщения в "смешанном порядке", надеясь, что он не зациклится – и сидела и наблюдала, как его голова идет кругом от каждого прямого сообщения. Она сказала: "Я сообщила его жене, что я задумала, и мы поочередно в течение нескольких недель "открывали" эти сообщения. Выражение страха, когда я просила воспользоваться его телефоном по разным причинам, было бесценным. Затем, после нескольких недель развлечений, которые превратили его жизнь в ад, и когда она разобралась со своими делами и наняла адвоката, мы обе его бросили. Я знаю, что это было мелочно, но моя внутренняя феминистка до сих пор радуется, используя эту женоненавистническую песню, чтобы отомстить".

Комментируя ее сообщение, одна пользовательница написала: "Мне жаль, что вас так обманули, и я рада, что вы смогли наладить свою жизнь без этого мудака. Это было смешно и вы сделали доброе дело для своей жизни и жизни его жены. Респект". Другой юзер добавил: "Эта женщина неделями отвлекала мужчину, чтобы у его жены появился шанс навести порядок в своих делах и разорвать плохие отношения. Для меня это иконично".

