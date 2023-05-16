Девушка в 29 лет выглядит как "младенец с гигантской головой": шокирующие фото и причины

Мать девушки всю жизнь заботится о ней.

В Бразилии родился младенец с огромной головой. Произошло это из-за гидроцефалии — скопления жидкости в мозге, что приводит к давлению и дальнейшему повреждению черепа. Сейчас женщине уже 29 лет, однако она выглядит младенцем.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Адальгиса Суарес Алвес забеременела своим первым ребенком, Грейзили, и сразу поняла, что что-то не так, когда почувствовала сильную боль в животе.

Медики сказали ей, что у маленькой Грациели гидроцефалия – скопление жидкости в мозге, что приводит к давлению и дальнейшему повреждению черепа, причем, по их оценкам, она проживет всего три месяца. Сейчас женщине уже 29 лет, однако она и дальше выглядит, как младенец.

Женщина в 29 лет выглядит как гигантский младенец. / Фото: mirror.co.uk

Сейчас 48-летняя мама троих детей делится ежедневной борьбой своей дочери с болезнью, из-за которой при рождении ее окрестили "гигантским младенцем".

Адальгиса говорит, что ничего нельзя было сделать ни до, ни сразу после рождения ребенка, и теперь ее дочь не может ходить, говорить, а недавно потеряла зрение.

Медики считали, что младенец не выживет, но произошло чудо. / Фото: mirror.co.uk

"Ежедневно я заботлюсь о ней, купаю и кормлю ее со всей своей любовью. Я предана Грациели, и мне очень приятно видеть, что о ней хорошо заботятся, как я, так и вся наша семья. Племянники, двоюродные братья, тети и многие другие члены семьи любят приезжать к ней и заботиться о ней. Я не работаю, я просто заботлюсь о ней — я счастлива заботиться о ней, и мне приятно, когда я вижу ее улыбку", — говорит мать девушки.

Женщина болеет редкой болезнью. / Фото: mirror.co.uk

Адальгиса также является мамой 28-летней Эланы и 26-летней Бруны. Она подчеркнула, что будет любить свою дочь при всем.

Напомним, 109-летний мужчина, у которого ничего не болит, раскрыл секрет долголетия.

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