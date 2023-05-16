Девушка в 29 лет выглядит как "младенец с гигантской головой": шокирующие фото и причины

Мать девушки всю жизнь заботится о ней.
В Бразилии родился младенец с огромной головой. Произошло это из-за гидроцефалии — скопления жидкости в мозге, что приводит к давлению и дальнейшему повреждению черепа. Сейчас женщине уже 29 лет, однако она выглядит младенцем.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Адальгиса Суарес Алвес забеременела своим первым ребенком, Грейзили, и сразу поняла, что что-то не так, когда почувствовала сильную боль в животе.
Медики сказали ей, что у маленькой Грациели гидроцефалия – скопление жидкости в мозге, что приводит к давлению и дальнейшему повреждению черепа, причем, по их оценкам, она проживет всего три месяца. Сейчас женщине уже 29 лет, однако она и дальше выглядит, как младенец.
Сейчас 48-летняя мама троих детей делится ежедневной борьбой своей дочери с болезнью, из-за которой при рождении ее окрестили "гигантским младенцем".
Адальгиса говорит, что ничего нельзя было сделать ни до, ни сразу после рождения ребенка, и теперь ее дочь не может ходить, говорить, а недавно потеряла зрение.
"Ежедневно я заботлюсь о ней, купаю и кормлю ее со всей своей любовью. Я предана Грациели, и мне очень приятно видеть, что о ней хорошо заботятся, как я, так и вся наша семья. Племянники, двоюродные братья, тети и многие другие члены семьи любят приезжать к ней и заботиться о ней. Я не работаю, я просто заботлюсь о ней — я счастлива заботиться о ней, и мне приятно, когда я вижу ее улыбку", — говорит мать девушки.
Адальгиса также является мамой 28-летней Эланы и 26-летней Бруны. Она подчеркнула, что будет любить свою дочь при всем.
Напомним, 109-летний мужчина, у которого ничего не болит, раскрыл секрет долголетия.
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