Девушка во время переезда нашла спрятанные документы и была шокирована тайной своей семьи

20-летняя женщина рассказала, как обнаружила кое-что шокирующее во время переезда.

Об этом пишет LADbible.

Джессика Мурас освобождала свой дом в 2018 году, когда наткнулась на важные документы об истории своей семьи. Британка, которой тогда было 14 лет, нашла книгу, созданную социальными службами, в которой подробно описывалась история усыновленного ребенка.

Мурас, которую усыновили младенцем, никогда не видела этой книги до того, как нашла ее, и не могла поверить в то, что узнала. Она обнаружила, что на самом деле имеет пятерых братьев и сестер: 25-летнюю Хизер, 24-летнего Джона, 22-летнюю Кэти, 21-летнюю Николь и Уильяма, скончавшегося в возрасте 18 лет в 2023-м.

Однако Джессика на этом не остановилась, отследив их всех в Instagram, чтобы организовать встречу, которая, наконец, состоялась в апреле в 2019 году. Мурас рассказала, что поначалу не сказала об этом своим приемным родителям.

Она назвала это открытие "таким, что изменило ее жизнь", поскольку теперь она поддерживает отношения со всеми ими: "Это не всегда было легко, но я счастлива, что встретила их. Это дало мне шанс узнать, кто я на самом деле. Это было сюрреалистично. Я впервые увидела людей, похожих на меня, и это меня ошеломило".

Джессика Мурас с сестрами и братом / Фото: SWNS

Она выросла в Манчестере в приемной семье после того, как ее отдали под опеку социальных служб, не зная о своих братьях и сестрах. Дети в школе подозревали, что ее усыновили, поскольку она не походила на своих родителей, хотя они сказали ей, что ее усыновили, когда ей было пять лет. Забыв, что ей говорили, она позже спросила своих приемных родителей, была ли она усыновлена, на что они возразили, потому что боялись, что это причинит ей боль.

"Нам трудно об этом говорить, но было эгоистично скрывать это от нее, и мы очень сожалеем об этом и живем с этим каждый день", – поделились ее родители Джиллиан и Пьетро. "Мы очень любим ее и просто не хотели, чтобы она нас оттолкнула".

Вспоминая о том, как она нашла книгу социальных служб, она сказала: "Внутри были фотографии детей, и одна из них походила на меня. Так я узнала правду через документы социальных служб, для 14-летней девочки это было ошеломляюще".

Джессика Мурас / Фото: SWNS

Когда она впервые нашла книгу, она держала свои чувства при себе: "Я много плакала, это было очень одинокое время, особенно потому, что я чувствовала, что не могу поговорить об этом с приемными родителями".

Но несколько скорых сообщений в Instagram, вместе со снимками ее личной информации и свидетельства о рождении, убедили их всех воссоединиться. Они договорились встретиться в ресторане в Бирмингеме, с двумя парами родителей, и Мурас сказала, что была шокирована: "Было просто странно видеть, что они так похожи на них. Я увидела в них себя".

Джессика Мурас / Фото: SWNS

Теперь она посещает своих братьев и сестер несколько раз в год, поскольку они действительно чувствуют себя братьями и сестрами, хотя 20-летняя девушка осознала важность честности в усыновлении. "Когда я узнала, у меня был огромный кризис идентичности, мне казалось, что моя жизнь была ложью. Но я не жалею, что узнала правду", — призналась она.

Напомним, сестра благодаря новости в газете узнала своего брата, который загадочно исчез 25 лет назад. В последний раз родственники слышали что-то о мужчине еще в 1999 году.

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