Девушка впервые покрасила волосы в черный цвет и чуть не умерла: что произошло (фото)

Поход в салон красоты может быть веселым и увлекательным, но попытка одной женщины сменить прическу чуть не стоила ей жизни.

Об этом пишет Newsweek.

Лаура Вела выглядела неузнаваемой после изменения цвета волос, но по совсем неправильным причинам. Голова девушки раздулась из-за аллергии на краску.

Вела, которой тогда было 18 лет, была госпитализирована через шесть дней после того, как черная краска попала на ее корни, благодаря чему ее первый и последний опыт окрашивания волос запомнился надолго. Через день после окрашивания появились такие симптомы, как зуд и высокая температура.

"Это странно, потому что парикмахерша провела патч-тест, и ничего не произошло. Она использовала краску для волос без аммиака, и обычно люди на это не реагируют", — вспомнила она.

Лаура Вела / Фото: Newsweek

Лаура в то время была в гостях у семьи во Франции и решила, что хочет вернуться домой в Ноттингем, Англия, с новой прической. На следующий день после посещения салона она чувствовала себя плохо по дороге домой из Франции. Она помнит, как "горела" во время полета.

"Это было только начало. На следующее утро я проснулась с подушкой, пропитанной гноем. Это было отвратительно", — вспомнила девушка.

Лаура Вела / Фото: Newsweek

На ее голове были волдыри, что побудило женщину обратиться в медицинский центр. Ей сказали принять антигистаминные препараты, чтобы снизить симптомы.

"Мое состояние не улучшилось, на самом деле, все стало гораздо хуже. У меня появились пятна на шее, а лицо опухло", — сказал Вела. "Я снова пошла к врачам, и мне сказали, что я ничего не могу для себя сделать".

Лаура Вела / Фото: Newsweek

В этот момент Вела выглядела неузнаваемо, потому что ее голова уже не имела привычной формы. Девушка продолжала принимать антигистаминные таблетки и надеялась, что все пройдет. На шестой день она пошла на встречу с подругой и ей стало очень плохо: "У меня начали отекать горло и язык, и я изо всех сил пыталась дышать. Моей подруге пришлось вызвать скорую помощь!".

Вела, директор по работе с клиентами, провела 10 дней в больнице, где медики сказали ей, что она могла умереть.

"Было ужасно и еще страшнее отдавать себе отчет, что я дважды обращался к врачам, и никто мне не помог", — сказала она.

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