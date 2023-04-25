Девушка "встречается" с 7000 онлайн-парнями, но не ходит на свидание: в чем причина

Каждое утро она пишет им сообщения, но в реальной жизни ей не нужен ни один.

Модель из Калифорнии, которая предпочитает виртуальных ребят, чем реальных, говорит, что сейчас встречается с 7000 мужчинами.

Об этом пишет mirror.co.uk.

У Нали Рэй есть куча поклонников, которые соревнуются за ее внимание в Сети, но ее романтических проделок в реальной жизни практически не существует, а 25-летняя девушка отказывается от свиданий.

Более того, она говорит, что вовсю пыталась найти партнера, которого бы не "пугали" ее внешность и финансовый успех.

Девушка "встречается" с 7000 онлайн-ребятами / Фото: instagram.com/fitness_nala

Модель OnlyFans, которая зарабатывает около 240 000 фунтов стерлингов (300 000 долларов США) в месяц, сыта по горло "собственными" партнерами и предпочитает сосредоточиться на "7 000 ребят", которые у нее есть на сайте для взрослых. И это без дополнительных 584 тысяч подписчиков в Instagram.

Объясняя, как работает установка, уроженка Калифорнии сказала: "Каждое утро я посылаю своим ребятам что-то веселое, а потом кто-то из них отвечает, и мы немного разговариваем. Мы говорим об их жизни, как выглядит их день, как они спали — это как полноценные отношения. Я очень горжусь этими связями, я их онлайн-девушка. У меня есть два варианта: или у меня есть очень обычный парень как мой единственный парень, который не может смириться с тем фактом, что меня замечают на публике, или с тем, что я зарабатываю много денег, или я встречаюсь с парнем в Интернете. Я выбираю последнее".

Модель OnlyFans зарабатывает около 300 000 долларов США / Фото: instagram.com/fitness_nala

Нала, которая несколько месяцев была одинока вне Сети, настаивает на том, что отсутствие приверженности реальной жизни на самом деле помогает ей устанавливать более крепкие связи в Интернете.

Оба ее предыдущих отношений начали "разваливаться" через год из-за их "неуверенности" или потому, что она "хотела свободы".

Она сказала: "Если у меня появится парень в реальной жизни и я начну делиться с ним своим вниманием, это отвлечет меня от этого, и очень важно, чтобы я строила эти отношения с этими ребятами. Они знают, что я буду рядом, если я им понадоблюсь, и это делает меня очень счастливой".

25-летняя девушка отказывается от свиданий / Фото: instagram.com/fitness_nala

Нала изо всех сил пытается найти мужчин в автономном режиме, которые согласятся с ее карьерой или если они сами занимаются OnlyFans. Она добавила, что они чувствуют себя "кастрированными из-за ее большего дохода".

Она сказала: "Люди подходят ко мне на улице и говорят: Боже мой, ты Нала? Я твоя самая большая фанатка" — и обычному человеку с этим трудно иметь дело. В сознании это говорит им, что этот человек видел их девушку голой, и они считают это несправедливым. Я встречалась с мужчинами, которые тоже занимаются OnlyFans, но они завидуют, что у меня это получается лучше, и я зарабатываю в 10 раз больше денег, чем они. Их пугает тот факт, что я кормилица. Следовательно, они либо слишком собственны, либо слишком неуверены в себе, и я просто не могу с этим справиться.

Напомним, девушка провела ночь в отеле с новым парнем. Однако вскоре она сильно пожалела о свидании. "Герой-любовник" выставил счет после бурной ночи, а затем начал шантажировать ее.

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