Девушка выдвинула 54 требования потенциальному парню: чего она хочет от второй половинки

Блогерша спросила, не очень ли она строга с требованиями к своему будущему парню.

Блогер Джули Джинку раскрыла свой длинный список из 54 требований к будущему парню.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Исчерпывающий список озадачил поклонников звезды Сети. Так, некоторые люди называют ее "гигантским красным флагом", тогда как другие хвалят ее за знание того, чего она хочет.

Первый раздел называется "Основные требования", второй – "Второй приоритет", а последний – "Дополнительно".

Блогерша создала список из 54 требований к будущему парню / Фото: instagram.com/julyjinku

Среди главных требований инфлюенсера — поддержка феминизма и уважение ЛГБТ.

В качестве второго приоритета она заявила, что ее будущий бойфренд не должен пить и употреблять наркотики, а также не следить за "сексуальными" женщинами в социальных сетях. Будущему партнеру должно быть от 25 до 35 лет. Джули тоже хочет, чтобы ему нравилась Япония, чтобы он ладил с ее семьей, но не сближался с ее друзьями.

В конце концов, в своем списке "Дополнительно" она сказала, что у него должна быть машина, татуировка и пирсинг, а также сделана вазэктомия.

Основные требования

Не желать детей

Он доминирует/папа

Кто хочет проводить большую часть своего свободного времени со мной

Чтобы он соглашался на подарки, приглашение поесть и т.д.

Хочет жить со мной и содержать меня

Защитник и в курсе состояния моего здоровья

Очень любит физический контакт

Активное общение и эмпатия

В безопасности/имеет хорошую самооценку/не ревнует

Хорошее управление своими эмоциями

Умный

Хорошая орфография

Поддерживает феминизм и уважает движение ЛГБТ+

Не религиозный фанатик

Любит со мной разговаривать

Он любит аниме/видеоигры/ужасы

Полностью доверяет мне

Среди главных требований инфлюенсера – поддержка феминизма / Фото: instagram.com/julyjinku

Второй приоритет

Не пьет и не курит, не употребляет наркотики (марихуану можно)

Рассказивает мне о своей карьере или увлечении

Кулинарный вкус (рестораны или новые рецепты)

Он делится своей едой и не всегда ест острое

Знает английский

Не следит за сексуальными девушками в Сети

Нет "подруг"

Не становится очень дружелюбным с моими друзьями

Нравится Япония

Хорошо ладит с моей семьей

Чтобы он не был депрессивным

Обладает платежеспособностью и финансовой устойчивостью

Поддержит меня в моих стримах/сетях/патреоне

Здоровые привычки (еда, расписание, физические упражнения)

Возраст от 25 до 35 лет

Очень терпелив, не кричит

Ему нравится, как я одеваюсь, и он поощряет меня к этому

Хорошее чувство юмора

Эмоционально не зависим

У бойфренда девушки должна быть машина, татуировка, а также сделанная вазэктомия / Фото: instagram.com/julyjinku

Дополнительно

Имеет машину

Живёт один

Красивый

С татуировкой/пирсингом

Выше меня

Не говорит плохо о своих бывших

Рассказывает мне истории

Я не стараюсь постоянно делать так, чтобы мне нравилось то, что он делает

Всегда хочет сфотографировать меня

Постоянно хвалит мое телосложение/лицо

Он любит путешествовать

Хочет причесаться/купаться/есть/одеваться

Не ест или почти не ест мясо

Не токсичен в видеоиграх

Позволяет мне накрасить ему ногти и одеть его

Наличие вазэктомии

Функциональная семья и/или деньги

Джули Джинку / Фото: instagram.com/julyjinku

В комментариях мнения фолловеров блогерши несколько разделились: "Представьте, что вам нужно сделать вазэктомию… И вас бросают еженедельно из-за неуверенности/любой чепухи", "Я удовлетворяю большинство твоих требований, но ты не отвечаешь моим", "Когда у тебя будет парень, пожалуйста, загрузи обновленное фото, поставив галочку на качествах, которые имеет ваш парень, чтобы увидеть, вы бинго выполнили или нет", "Гигантский красный флаг... Проблемы с папой".

Напомним, во Вьетнаме женщина разоблачила измену своего мужа с горничной благодаря попугайчику. Он начал имитировать звуки, похожие на занятия сексом.

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