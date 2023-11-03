Девушка выходит замуж за бывшего сводного брата: "Разбила сердце папы" (фото)

Будущая невеста "разбила сердце своему отцу", решив выйти замуж за своего бывшего сводного брата, невзирая на их сложное прошлое.

Об этом пишет Mirror.

Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, что привело к распаду брака их родителей, воссоединилась на вечеринке через 10 лет после того, как их родители развелись, и обнаружила, что между ними есть искра.

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25-летняя женщина поделилась на Reddit: "Мой отец был женат четыре раза, трижды с момента моего рождения. Ни один из этих браков не длился долго. Когда мне было 13, он женился на Эмме, которая буквально является лучшей женщиной, которую я когда-то встречала. Мое детство было таким беспорядочным, и я даже не могу отплатить за то, что она сделала для меня. У Эммы был 15-летний сын Брэндон. Мы с Брэндоном не ладили. Я была очень непослушным ребенком, в основном из-за жестокого обращения, что происходило в доме моей мамы, о чем он, очевидно, не знал, но мы просто ужасно ссорились. Мы делали много вещей, чтобы раздражать друг друга. В основном, это просто были глупые проделки, но некоторые из них были серьезными. Мой отец и Эмма развелись, когда мне было 16. За пределами нас с Брэндоном происходила драма, но мы определенно добавили стресс в отношения".

Несмотря на это, она поддерживала связь со своей бывшей мачехой и даже посещала барбекю дома во время второго года обучения в университете.

"Я увидела Брендона впервые через несколько лет. Мы просто сошлись и почти сразу начали встречаться. Это было почти пять лет назад, и мы очень скоро поженимся", — рассказала она.

Хотя Эмма сначала чувствовала себя "обиженной", в конце концов она пришла к этой идее. Однако ее отец имел совсем другую реакцию.

"Мой отец свирепствует, потому что он говорит, что потерял Эмму из-за нас, а она была любовью всей его жизни. Я не чувствую себя особенно плохо, потому что в детстве я действовала из-за обстоятельств, которые в большинстве своем были результатом его плохих решений. Я выросла и отпустила все, но я не чувствую себя плохо из-за того, что была непослушным подростком, которая не могла ужиться с Брэндоном", — призналась она.

Заинтересована узнать, виновата ли она в том, что выходит замуж за своего бывшего сводного брата, она обратилась за советом к Reddit. Вот что ответили пользователи:

Твой отец не может винить детей в своей неспособности удержать жену. Судя по его послужному списку, он не собирался удерживать ее слишком долго, будь вы лучшими друзьями или смертельными врагами

Он взрослый человек, поэтому, в конце концов, на нем лежит ответственность за то, чтобы все работало, но я бы очень разозлился, если бы я тоже был на его месте.

В разводе нет вашей вины, и ваш отец не должен вас винить. Если бы Эмма действительно была любовью всей его жизни, он мог бы заставить это работать

Напомним, пользователи смеялись в истерике, как мама сняла на камеру предложение руки и сердца своего сына. Романтический момент сложился не совсем так, как его себе представлял будущий жених.

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