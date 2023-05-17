Девушка выпила лекарства против депрессии и получила 30% ожогов тела: "Кожу выжигало изнутри"

Из-за лекарства девушка может ослепнуть.
В США 23-летняя девочка медикаментами лечила депрессию и получила 30% ожогов тела. У нее диагностировали синдром Стивенса-Джонсона, редкое расстройство, вызывающее ожог кожи изнутри.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Красные волдыри появились по всему телу 23-летней Кайлы Нельсон из штата Юта после приема препарата для лечения депрессии и тревоги.
Девушка обратилась в местное отделение неотложной помощи и лечится уже там несколько недель. У нее диагностировали синдром Стивенса-Джонсона, редкое расстройство, вызывающее ожог кожи изнутри. Это может привести к слепоте.
Кайла страдает от сильных болей и питается с помощью специальной трубки. По словам семьи, Кайли сделали операцию на веках, чтобы остановить потерю зрения. 30% ее тела покрыли ожоги.
"У нее вся жизнь впереди, но теперь нам приходится иметь дело с этим только потому, что она хотела стабилизировать свое психическое здоровье", — рассказала мать девушки Линдси Юинг.
Синдром Стивенса-Джонсона иногда называют токсическим эпидермальным некролизом. Он начинается как небольшая сыпь, которая перерастает в волдыри, которые впоследствии начинают шелушиться. Травмированная ткань делает пациентов склонными к инфекциям и может причинить им невероятную боль.
Напомним, 20-летний мужчина ежедневно выпивал два литра энергетика в течение двух лет. Стало известно, что с ним произошло.
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