Девушка вышла замуж за бывшего, который забыл о разрыве их отношений после сотрясения мозга – фото

История любви пары из штата Юта содержала разрыв, драматический несчастный случай, потерю памяти и сердечное воссоединение, которое многие в Интернете сравнивают с сюжетом к фильму.

Как пишет People, Дженна Брозерсон вышла замуж за своего нынешнего мужа Митчелла через семь месяцев после разрыва – но только потому, что сотрясение мозга заставило его забыть, что они не были вместе.

"Когда люди спрашивают нас об истории нашей любви, это наша любимая часть рассказа", – говорит она.

Дженна и Митчелл, которым сейчас по 27 лет, дружили несколько месяцев до того, как начали встречаться. Но в феврале в 2020 году Дженна разорвала отношения со своим тогдашним парнем, потому что была "слишком перегружена жизнью".

Дженна и Митчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

На следующий день Митчелл катался на лыжах на Бивер-Маунтине в штате Юта, когда попытался сделать сальто, потерял сознание и проснулся, когда парамедики везли его в больницу. У него было сильное сотрясение мозга, и он сразу же позвонил Дженне с просьбой забрать его, потому что не мог сесть за руль.

"Я подумала: "Почему он пишет мне это? Я только что порвала с ним", — вспоминает Дженна в видео, размещенном на TikTok.

Оказывается, сотрясение мозга Митчелла заставило его забыть, что они разошлись.

"Митч продолжал писать мне сообщения и пытался общаться после сотрясения мозга, и я была смущена, почему он продолжает писать мне, если мы разошлись, – рассказала она в интервью. Я подумала, что, возможно, он воспринял заявление о том, что мы останемся друзьями, очень серьезно. Дошло даже до того, что я сказала ему, что у меня и моих соседей по комнате был трудный день, и он пришел и принес нам мороженое".

Дженна и Митчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Дженна очень быстро поняла, что совершила ошибку, прекратив роман с Митчеллом, и оценила, каким "добрым и внимательным" он продолжал быть.

"Я нервничала, чтобы проглотить свою гордость и спросить, будет ли он снова встречаться", — сказала Дженна, вспоминая, как получила сообщение от Митчелла с предложением встретиться в день, когда она вернулась с весенних каникул.

Когда Дженна наконец-то попросила его снова встречаться, она поняла, что он и не подозревал, что они не вместе. Она рассказала об их разрыве, и хотя Митчелл помнил, что разговаривал с ней в машине в тот день, он не мог вспомнить, о чем был разговор.

"Он подумал, что это было очень смешно, и я почувствовала облегчение. Это облегчило процесс восстановления отношений, ведь для него мы никогда не были не вместе!" – поделилась Дженна.

Дженна и Митчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Через пять месяцев пара обручилась. Менее чем через три недели, 4 сентября в 2020 году, они поженились.

"Во время речи моего мужа он говорил о том, что не помнит расставания, но очень благодарен за то, что все в конце концов удалось", — рассказала Дженна.

Дженна и Митчелл / Фото: Jenna and Mitch Brotherson/Instagram

Напомним, невеста с разбитым сердцем вошла в пустое помещение, поскольку почти 100 гостей не пришли на ее свадьбу. Пара зашла в зал со своим сыном и увидела только пятерых гостей.

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