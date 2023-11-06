Девушка вышла замуж за пожарного, который спас ее от самоубийства - фото

Три месяца назад она собиралась покончить с собой.

Увлекательная история любви развернулась между пожарным и женщиной, которая была на грани самоубийства.

Как пишет thethaiger.com, несколько месяцев назад в Фучжоу, Китай, девушка неуверенно стояла на краю дома, размышляя о том, чтобы покончить с собой.

Пока она колебалась, на место происшествия прибыли экстренные службы, пытавшиеся спасти ей жизнь.

Женщина запаниковала, когда спасатели приблизились, она соскользнула, но сумела ухватиться за край. Спасатель сразу бросился вытаскивать ее за руку. Пока он держал ее, второй высунулся из окна снизу и крепко схватил девушку за ногу. Однако ситуация оставалась нестабильной: единственный неверный шаг мог привести к роковому падению.

Девушка вышла замуж за пожарного, который ее спас / Фото: скриншот с видео

К счастью, все завершилось хорошо. Вся спасательная операция была снята на видео и опубликована в социальных сетях жителями дома напротив.

Через три месяца после драматического события женщина, которая когда-то собиралась покончить с собой, рассказала, что влюбилась в спасавшего ее пожарного. Пара поженилась.

Девушка вышла замуж за пожарного, который ее спас / Фото: скриншот с видео

Эта история стала вирусной в Сети:

Я рада услышать такую милую историю любви. Эта женщина, по-видимому, стала гораздо счастливее после встречи со своим нынешним мужем

Спасатель стал лучом света, рассеявшего тьму в сердце женщины. Я не знаю, через что она прошла, но надеюсь, что она больше доверяет своей жизни и живет здоровую жизнь со своим любимым человеком

Я достаточно пессимистический человек, поэтому понимаю, какую грусть, пожалуй, испытала эта женщина, избрав такой глупый путь. Но все плохое уже позади, и любовь расцветает. Я желаю им счастья

Напомним, женщина узнала о споре мужа с коллегами и хочет развода. Она рассказала, в чем суть офисного пари.

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