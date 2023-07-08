Девушка вышла замуж за реку: она объяснила причины и показала фото со свадьбы

В Великобритании влюбленная в реку девушка решила жениться на водоеме и даже организовала свадьбу. Девушка утверждает, что таким образом она хотела обратить внимание на загрязнение реки.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Меган Трамп влюбилась в реку Эйвон, несмотря на то, что это грязный водоем, вызывающий рвоту и загрязненный человеческими отходами. Она утверждает, что решила организовать свадьбу с рекой, чтобы таким образом продемонстрировать людям, что она готова заботиться о загрязненном водоеме.

"Мы пытаемся распространять информацию о том, насколько она нечиста и почему она так нечиста, поэтому мы хотели сделать что-то, что было бы празднованием того, почему река все еще так важна для нас всех. И попытаться создать пространство, чтобы представить, как она может быть лучше в будущем, поэтому мы решили сделать свадьбу. Это очень хороший способ почувствовать единение и отпраздновать любовь, объединить людей", — говорит Меган.

Церемония свадьбы с рекой / Фото: dailystar.co.uk

На вопрос, почему свадьба – лучший способ изменить ситуацию, она объяснила: "Это объединение людей вместе, я думаю, что это было главным, и да, мы активисты, но мы тоже художники, поэтому мы хотим, чтобы это было что-то красивое, на что можно было бы смотреть, фотографировать и вдохновлять людей через эстетику на поверхностном уровне".

Меган Трамп добавляет, что она произнесла обет реке и теперь планирует сменить свое имя, добавив туда еще и Эйвон.

"Я рассматриваю возможность изменить свое имя. Я собираюсь добавить Эйвон к своему второму имени — моя фамилия сейчас Трамп, что очень досадно, но, возможно, это не выглядит как огромная жертва. Мы хотели сделать это официально, но по закону вы не можете жениться на чем-то, что не является другим человеком", — говорит активистка.

Фото с церемонии свадьбы девушки и реки / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в Бразилии мужчина женился сразу на шести женах и утверждает, что главное в отношениях — это уважение, а не количество партнеров. Он также хочет, чтобы полигамию наконец узаконили.

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