Девушка вышла замуж за убийцу, отбывающего пожизненное заключение – фото

Она убеждена, что однажды он выйдет на свободу.

В США мама двоих детей, которая восстановила роман со своим бывшим после того, как узнала, что он приговорен к пожизненному заключению, вышла за него замуж.

Об этом говорится в шоу Love Don't Judge.

После ограбления с проникновением, которое закончилось убийством, 21-летний Д'Марит "Мэнни" Калбрет был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Но его школьная любовь Монтреанна вышла за него замуж в тюрьме и убеждена, что однажды он выйдет на свободу.

Она сказала: "В будущем многое ждет нас. Он вернется домой, я в этом уверена".

Монтреанна / Фото: Love Don't Judge

Хотя они встречались в старших классах, пара не виделась, когда Мэнни был осужден.

"Меня по-настоящему интересовали только женщины, можно было почти считать меня лесбиянкой, когда я училась в старших классах, но я была заинтересована в нем. Он знал, что мне нравятся женщины, поэтому сказал: "Ты можешь встречаться с женщинами, я не против. Просто дай мне знать". Он сказал мне, что это нормально. Так у меня появилась маленькая подружка – просто кто-то, с кем я резвилась. Я рассказала ему об этом, но все закончилось тем, что это разошлось по школе, и люди заговорили о нем из-за этого. Он чувствовал себя плохо из-за того, что позволил мне это сделать, и это сначала разлучило нас", — вспомнила она.

Через несколько лет она случайно узнала, что Мэнни оказался за решеткой.

Мать двоих детей рассказала: "Мне было очень тяжело. Я понимала, что он этого не заслужил и не заслуживает. Я просто смотрела на его обвинения, смотрела на ситуацию и думала: "Это не он, что происходит?".

Монтреанна связалась с Мэнни через общих друзей и попросила его позвонить ей. Через несколько недель он позвонил: "Я чувствовала, что мое сердце буквально вырывается из груди. Я чувствовала каждую бабочку, которая только может быть на этой земле, в своем животе".

Монтреанна и Мэнни восстановили свой роман, и вскоре он ей сделал предложение руки и сердца. Инфлюенсер говорит, что они оба очень волновались в день свадьбы: "Тот день был очень нервным. Я всегда представляла себе большую свадьбу, на которой будет больше людей".

Но как только пара пережила совместное разочарование от того, что не смогла устроить зрелищную свадьбу своей мечты, она организовала счастливую рутину ежедневных видеозвонков. Мэнни даже выучил язык жестов, чтобы общаться с сыном Монтреанны, страдающим аутизмом.

Монтреанна / Фото: Love Don't Judge

Но их нетрадиционные отношения неизбежно стали объектом критики. Монтреанна поделилась некоторыми оскорбительными комментариями, которые она получила в TikTok и Instagram.

Она сказала: "Люди говорят довольно ужасные вещи, вроде: "Представь, как ты ждешь, а когда он выходит, тебе изменяют и бросают" или "Я уверена, что его сосед каждую ночь лазит в его трусах". Как думает большинство людей, отношения с заключенным всегда имеют отрицательный результат, но он вернется домой, я в этом уверена".

Напомним, 55-летняя актриса забеременела от 24-летнего любимого, который в детстве смотрел на нее по ТВ. Она прибегла к ЭКО.

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