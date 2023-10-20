Девушка заплатила 615 долларов за возвращенные товары из магазина: что было среди 215 предметов (фото)

Она не знала, что внутри коробки.

Девушка рассказала, что купила огромный поддон с возвращенными вещами из Amazon и обнаружила внутри огромное количество безделушек.

Об этом пишет The Sun.

Миа Мэйплс часто использует социальные сети, чтобы продемонстрировать некоторые из своих экспериментов: от тестирования вирусных чистящих средств до проб брендов знаменитостей.

И в одном видео она решила заплатить 615 долларов за гигантскую коробку возвращенных товаров Amazon, чтобы посмотреть, что было внутри.

Миа Мэйплс / Фото: скриншот с видео

Миа вместе с мамой принялись извлекать содержимое коробок, и она сказала: "Я понятия не имела, чего ожидать, но была шокирована, обнаружив много удивительных предметов".

Достав небольшой бирюзовый горшок, она обнаружила кружку для заваривания чая рядом с набором кастрюль.

"Там была тонна кухонной посуды, преимущественно в хорошем состоянии — за исключением нескольких разбитых тарелок", — продолжила она.

Миа Мэйплс / Фото: скриншот с видео

Расставив на столе множество безделушек, зрители могли увидеть вилки, измельчители, аксессуары для взвешивания продуктов и многое другое.

Затем она взяла красную коробку, на которой был написан "Набор для ремонта гипсокартона из 5 предметов", и сказала: "Удивительно, больше всего мы получили именно эти инструменты".

Миа Мэйплс / Фото: скриншот с видео

Также среди вещей было несколько ламп и небольшие подставки для обуви.

"Поскольку эта коробка стоила 615 долларов, а внутри было 215 предметов, стоимость одной единицы составила 2,86 доллара", – подсчитала она.

Миа Мэйплс / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно еще одна женщина вслепую приобрела возвращенные товары Amazon. Она рассказала, сколько потратила денег, и показала, что было внутри.

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