Девушка зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц, выполняя странные просьбы мужчин: что это за работа

В Великобритании 21-летняя Эльза после окончания школы не захотела поступать в университет. Она зарегистрировалась на одной из платформ и зарабатывает почти 30 тысяч долларов в месяц.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Сначала Эльза работала официанткой, однако со временем зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Теперь она утверждает, что уже в 21 год заработала достаточно, чтобы купить второй дом. Эльза рассказала, что она зарабатывает почти 30 тысяч долларов в месяц, выполняя странные просьбы мужчин.

Фото: mirror.co.uk

Девушка получает всевозможные странные запросы на контент: ее просили притворяться собакой, лаять и притворяться, что подписчик – муравей. Она утверждает, что даже получала уведомления от футболистов премьер-лиги.

Эльза решила попробовать себя в OnlyFans после того, как летом 2020 года не знала, что делать после окончания школы.

Фото: mirror.co.uk

"Я не была готова поступать в университет. А потом через две недели я заработала 2,5 тысячи фунтов стерлингов. По сравнению с моей последней зарплатой это было безумие. Я была так шокирована", — говорит девушка.

Сейчас Эльза, отдыхающая на Бали, имеет 1500 подписчиков и проводит свое время, путешествуя по миру, однако признается, что ее родители не в восторге от работы.

Фото: mirror.co.uk

"Я думаю, что если вы заходите на OnlyFans, вы должны быть очень уверенными в себе. Меня называли "шлюхой" и говорили "найти настоящую работу". Но я не планирую останавливаться в ближайшее время. Когда я впервые открыла свою страницу, я никогда не думала, что кто-то заплатит за меня. А теперь я здесь", — говорит Эльза.

Напомним, миллионер предложил женщине в самолете 100 000 долларов, но та отказалась.

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