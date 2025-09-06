Девушка зарабатывает миллионы благодаря своей особенности: как ей это удается

Мари Темара

Американская модель и инфлюэнсер Мари Темара построила миллионный бизнес недвижимости, использовав свой уникальный облик. Благодаря этому она стала владелицей 16 элитных домов и яхты. В частности женщина планирует обеспечить беззаботное будущее своей семье.

Об этом пишет The Sun.

Более десятка домов и роскошная яхта

В то время как большинство инфлюэнсеров тратят свои деньги на дизайнерские сумки и скоростные автомобили, Мари Темара инвестировала эти средства в 16 домов и яхту стоимостью 900 тысяч фунтов стерлингов (около 49 миллионов гривен).

Сейчас Темара живет в доме стоимостью 1,48 миллиона фунтов стерлингов (более 80 миллионов гривен) со спортзалом стоимостью 74 тысячи фунтов стерлингов (более 4 миллионов гривен).

Соседний дом, стоимостью 520 тысяч фунтов стерлингов (свыше 28 миллионов гривен), Мари подарила своим родителям.

В то же время модель сдает в аренду другие 14 своих объектов недвижимости, приносящих ей стабильную прибыль.

«Иногда моя жизнь кажется нереальной. Это прекрасное ощущение — иметь возможность обеспечивать своих родителей, вывести их на пенсию, обеспечить себя финансово и создать сбережения для своих будущих детей», — рассказала Мари, у которой три миллиона подписчиков в Instagram.

От мечты к реальности

Мари всегда мечтала иметь собственную яхту, потому что она любит воду. И вот теперь она владелица такого транспорта, который держит возле своего дома на побережье.

Также модель имеет два гидроциклы, чтобы рыбачить и наслаждаться морем.

Мари планирует в будущем снести свой пятикомнатный дом и заменить его еще большим особняком, строительство которого обойдется ей в 3,7 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов гривен).

Новый дом будет адаптирован к ее высокому росту, поэтому потолок будет высотой 7,6 метра, а дверь — 3,6 метра.

«У моей семьи не было столько денег, когда я росла, поэтому они не могли позволить себе сделать дом больше, чтобы он соответствовал нашему росту, но теперь я могу», — отметила инфлюэнсерша.

Хобби

Кроме покупки недвижимости, Мари не жалеет тратить деньги на роскошные поездки с семьей. Кроме того, они всегда летают первым классом, в котором есть дополнительное пространство для ног.

«Мы многое путешествуем и всегда первым классом. У нас очень длинные ноги, поэтому мы не помещаемся в экономкласс», — объяснила модель.

Семья Мари Темары

Семья Мари тоже зарабатывает на росте

Мари — не единственная в своей семье, кто использует свой рост (рост модели 190 см). Ее мама, 63-летняя Кристин ростом 195 см. Она бывшая диспетчер, фотографирует свои ноги, чтобы впоследствии продавать их в Интернете.

65-летний Майкл отец Мари, бывший электрик, ростом 193 см. Он уволился с работы после того, как заработал 37 тысяч фунтов стерлингов (более 2 миллионов гривен), делясь закулисным контентом со своей семьей).

В то же время братья-баскетболисты Трой, 27 лет, и Шейн, 29 лет, наиболее высокие с ростом 198 см и 198 см, соревнуются друг с другом, чтобы увидеть, кто сможет собрать больше денег.

