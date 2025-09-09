Эбби Мэннинг / © thesun.co.uk

29-летняя Эбби Мэннинг из Великобритании превратила рутинное домашнее дело в прибыльный бизнес, приносящий пятизначные суммы ежемесячно. Она предлагает услуги по организации пространства в холодильнике, что довольно популярной услугой среди знаменитостей и состоятельных людей в США.

Об этом пишет The Sun.

Идея создать бизнес SW VIP Concierge пришла в Эбби, когда она работала на суперяхте и в ресторанном бизнесе. Она заметила, что на рынке есть спрос на личные консьерж-услуги и решила использовать свой опыт в сфере обслуживания высококлассных клиентов.

Через два года бизнес Эбби вырос. Сейчас в ее команде работает восемь самозанятых помощников. Они занимаются не только организацией холодильников, но и уборкой, стиркой, планировкой вечеринок и другими домашними делами для постоянных жителей и владельцев домов отдыха.

Девушка зарабатывает тысячи на необычном бизнесе: ее деятельность удивила Сеть / © thesun.co.uk

Хотя родные поддержали Эбби, в социальных сетях бизнес часто становится объектом критики. Пользователи TikTok называют ее клиентов «ленивыми» и не понимают, зачем платить за такую услугу. На что Эбби отвечает, что время — самый ценный актив.

Несмотря на критику, Эбби успешно развивает бизнес. Она даже привлекла клиентов из других стран, включая Италию, и предоставляет им полный спектр консьерж-услуг. По ее словам, заработанные средства значительно превышают его ожидания. Она советует всем, кто хочет начать собственное дело, просто сделать это, не бояться критики и инвестировать минимум средств на начальном этапе.

