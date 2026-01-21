Женщина зашла внутрь Большой пирамиды и сразу пожалела: видео стало вирусным

Пирамиды в Гизе / © pixabay.com

Посетившая Египет женщина поделилась впечатлениями от пребывания внутри Большой пирамиды в Гизе.

Ее реакцию зафиксировали на видео, которое 9 января опубликовали в TikTok под ником @by.aishs и которое быстро привлекло внимание пользователей в соцсетях.

На видео показаны узкие лестницы и проходы внутри пирамиды. Подпись к ролику предупреждает: “POV [точка зрения]: Вы вошли внутрь пирамид и сразу пожалели об этом”.

Женщина заметно ощущает дискомфорт. Голос на заднем плане говорит: “Я возвращаюсь”, когда она стоит в узком проходе. В конце концов она добавляет: “Я иду вниз”, после чего отступает. Автор видео предупреждает тех, кто планирует повторить ее опыт: “Возможно, это не лучшее развлечение, если у вас клаустрофобия”.

Лестница гробницы в центре одной из пирамид Гизы в Египте / © Getty Images

Клаустрофобия — это сильный страх замкнутых либо ограниченных пространств. По данным Кливлендской клиники, около 12,5% людей страдают этой фобией. Узкие туннели, лифты, поезда или небольшие автомобили могут вызвать ее проявления.

Большая пирамида Гизы – самая большая из трех на плато Гиза и одно из последних сохранившихся Семи чудес света. Сначала ее высота составляла примерно 482 фута, позже — 449 футов из-за эрозии и удаления гладкой облицовки.

Хотя многих туристов привлекает внутреннее убранство пирамид, ограниченное пространство часто становится неожиданным шоком. Britannica отмечает, что, несмотря на большие размеры извне, внутри пирамиды очень мало открытого пространства.

Вход в Большую пирамиду расположен примерно на высоте 59 футов с северной стороны. Оттуда туристы спускаются по наклонному коридору, вырезанному в толстом камне. От него отходит подъемный проход к Камере Царицы и Большой галерее — поразительный, но узкий коридор длиной 151 фут.

Более глубокие камеры становятся еще более узкими. Длинный проход ведет к Камере Царя, полностью построенной из гранита и оснащенной шахтами, предположительно выполнявшими религиозные или вентиляционные функции. Над камерой расположены пять небольших гранитных отсеков для защиты погребальной камеры от огромного веса камней сверху. Большая часть подземной структуры до сих пор недостроена, что делает лабиринт пирамиды еще более сложным.

Напомним, в Абу-Гурабе (Египет) археологи раскопали остатки величественного храма, посвященного богу солнца Ра, который пролежал под наносами Нила более 4500 лет. Сооружение площадью 1000 кв. м служило не только святыней, но и древней астрономической обсерваторией.