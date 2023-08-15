Девушку, которую похитили в роддоме, повели к алтарю оба ее папы — фото

Женщину, которую похитили при рождении и вырастили похитители, вели к алтарю двое ее "пап" — ее биологический отец и муж женщины, взявшей ее в детстве.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мише Шелдон была украдена в детстве Лавоной Соломон и воспитывалась ею и ее мужем Майклом в течение 19 лет.

Несмотря на преступление, 26-летняя девушка из Кейптауна, Южная Африка, сказала, что ее похитители воспитали ее счастливой, и она считает Майкла своим отцом.

Теперь он и биологический отец Морн Нерс вместе вели ее к алтарю, когда она выходила замуж за 32-летнего Джастина Шелдона.

Мише Шелдон с мужем / Фото: SWNS

"Майкл был моим отцом всю мою жизнь – он стал моим отцом", — сказала она. "Я так радуюсь, что Морн открыл свое сердце, чтобы идти рядом с ним по проходу. Это был такой прекрасный день. Мы увидели союз двух моих семей".

Мише, настоящее имя которой Зефани Нерс, родилась 27 апреля в 1997 году. Три дня спустя ее выхватили с кровати в больнице Грут Шур в Кейптауне и вырастили Лавона и Майкл.

Девушка и не подозревала, что родилась в другой семье, пока в ее класс не присоединилась новенькая ученица по имени Кэссиди, и они поняли, что очень похожи друг на друга. Социальные работники в школе, где училась Мише, посоветовали ей сделать ДНК-тест, показавший, что Кэссиди была ее биологической сестрой.

Мише Шелдон и Кэссиди / Фото: SWNS

Вскоре после этого Лавона была арестована.

В настоящее время близится к концу 10-летний срок ее заключения в женской тюрьме Вустера в связи с преступлением, и она должна выйти на свободу 18 августа.

Мише была представлена своим биологическим родителям 25 февраля в 2015 году в возрасте 17 лет. Однако она сказала, что боролась с новостями и не чувствовала прямой связи со своей биологической семьей.

"Это было очень тяжело, потому что ты вырос, думая, что это твоя семья", — сказала она. "Во время встречи с моими биологическими родителями такой связи не было. Я искала ее, но ее просто не было в начале. Меня всю жизнь воспитывали Лавона и Майкл. Обе семьи были так суровы друг с другом. Мне действительно пришлось приспособиться к тому, что в моей жизни было два разных папы. Но я знала, что хочу, чтобы они оба вели меня к алтарю, если бы я не вышла замуж".

Мише Шелдон / Фото: SWNS

Мише больше не контактирует с Лавоной, у которой были проблемы с фертильностью. Женщина, у которой произошел поздний выкидыш, украла Мише с кроватки, переодевшись медсестрой.

Однако девушка не считает ее мошенницей.

"Я не считаю маму, которая воспитала меня преступницей и злой. Все просто пострадали в процессе", — сказала она. "Нам всем просто нужно было вылечиться".

Мише и Джастин поженились 21 марта в 2023 году. Теперь они вместе воспитывают двоих детей девушки от предыдущих отношений – 6-летнюю Софию и 4-летнего Маттео.

Она продолжила: "Сначала мой биологический папа не был слишком счастлив. Но этот день был посвящен мне и моим отношениям с мужем. Но в конце концов он сказал мне "да". Это было чудом! Отношения между двумя моими семьями улучшаются. Теперь они ладят — мы все повзрослели, осознали, что мы люди, и, наконец, смирились с произошедшим. Мы проявляем взаимное уважение друг к другу".

Напомним, ранее 70-летнюю женщину, поборовшую рак, повели к алтарю ее врачи-онкологи. Единственные люди, которым она хотела поручить эту миссию, были те, кто спас ей жизнь.

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