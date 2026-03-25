Девушку назвали "человеческим 3D-принтером" из-за необычного таланта — видео

Реклама

Молодая блогер из Китая удивила Сеть талантом — она создает детальные скульптуры из моркови, используя только зубы. Ее творчество уже назвали уникальным, а саму девушку — «человеческим 3D-принтером».

Об этом пишет Oddity Central.

25-летняя Чэнь Цин из города Эньши получила популярность благодаря видео, где она вырезает сложные фигуры без инструментов. Она не использует ножи — только зубы, преимущественно резцы, иногда клыки.

Реклама

По словам блогера, этот талант она открыла случайно во время стрима на Весенний фестиваль. Тогда она просто перекусывала морковью и решила придать ей форму — зрители были ошеломлены, и это стало началом нового увлечения.

Чэнь Цин / © скриншот с видео

Сначала девушка экспериментировала с другими овощами, в частности редькой, но они вызывали проблемы с желудком. В конце концов она вернулась к моркови — она яркая, достаточно жесткая и лучше подходит для такой необычной «резьбы».

Все работы Чэнь Цин создает без предварительной обработки продукта. Она формирует детали исключительно благодаря ощущениям и опыту, контролируя силу напора и форму будущей скульптуры.

Работа Чэнь Цин / © скриншот с видео

На ее счету уже более 100 работ. Больше всего привлекли съедобные копии Великой китайской стены и Башни Желтого журавля — с мелкими деталями, такими как зубцы и башни.

Реклама

Чтобы не повредить зубы, блогер соблюдает строгие правила: ограничивает сладкое, избегает газированных напитков, чистит зубы дважды в день и полощет рот после еды. Также она делает перерывы во время работы, хотя признается, что после длительной резьбы испытывает чувствительность зубов.

На упреки по поводу траты пищи Чэнь Цин отвечает, что использует все свои работы. Скульптуры она добавляет в блюда, а остатки отдает на корм животным.

