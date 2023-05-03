Девушку не пустили в туалет в супермаркете, потому что она выглядела слишком молодой: чем закончилась история

Девушке сказали, что в супермаркете одновременно могут быть до 25 детей.

22-летней девушке из Сиэтла, штат Вашингтон, не разрешили воспользоваться туалетом супермаркета, пока она не докажет, сколько ей лет. Сотрудники магазина сказали, что она выглядела "слишком молодой", чтобы самостоятельно сходить в туалет.

Об этом пишет Mirror.

Девушка рассказала, что она ехала домой со своим парнем, но ей нужно было остановиться в продуктовом магазине, чтобы воспользоваться его услугами. Она вежливо попросила у работника магазина код туалета, но ее попросили показать удостоверение личности, чтобы убедиться, что она достаточно взрослая, чтобы пользоваться их туалетом.

"Потом менеджер попросила у меня мое удостоверение личности, потому что в магазине одновременно могут быть только 25 детей", – вспомнила она.

Несмотря на попытки заверить работников супермаркета, что она достаточно взрослая, ей отказали в доступе до туалета, пока она не предъявит свое удостоверение личности. Тогда девушка вынула из кошелька удостоверение и показала его менеджеру. После этого он сказал ей код и разрешил воспользоваться туалетом.

Напомним, в туалете британского паба нашли секретные документы о новой атомной подводной лодке.

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