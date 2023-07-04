Девушку принесли на выпускной в гробу: она объяснила свой шокирующий вид (фото)

Девушка говорит, что ее эффектный выход понравился всем.

В Великобритании девушка решила прийти на свой выпускной в образе вампира. Отец и брат ее привезли на бал в гробу.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

16-летняя Эби Рикетс хотела выделиться во время выпускного бала. Фанатка вампиров весь год планировала потрясающий трюк, чтобы удивить своих одноклассников – с использованием настоящего деревянного гроба и "похоронного персонала".

Эби надела черное кружевное платье-корсет, кружевные колготки и черные ботинки и слегла в гроб с закрытыми глазами и скрещенными руками. После того, как гроб подперли на красной дорожке, девушка резко открыла глаза и "восскресла из мертвых" на глазах у радостной толпы.

Оригинальный образ школьницы / Фото: mirror.co.uk

Эби из Донкастера, Южный Йоркшир, рассказала: "Все аплодировали, кричали и хлопали в ладони. Все были поражены. Мои учителя сказали, что это было удивительно, что они никогда не видели ничего подобного и что это войдет в историю".

Эби привлекла своего отца Алана, 54 года, и 18-летнего брата Джона, чтобы они оделись в черные наряды и солнцезащитные очки, как "похоронный персонал", доставивший ее на выпускной.

Девушка говорит, что образ на выпускной она подобрала совместно с бабушкой, однако она умерла. Поэтому школьница решила этот замысел воплотить в реальность в память о покойной бабушке.

Аби удивила всех своим видом / Фото: mirror.co.uk

"На выпускном ко мне подходило много людей и говорили, что это было удивительно. Кто сказал, что если бы существовала награда за лучший выход, я бы ее получила. Люди, которые подходили ко мне в начале выпускного, хотели со мной сфотографироваться", — говорит Эби.

Напомним, в Хьюстоне, США, нашли 25-летнего мужчину, пропавшего 8 лет назад во время прогулки с собаками.

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