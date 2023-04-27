Девушку выгнали из супермаркета из-за наряда: как она выглядела — фото

Модель OnlyFans Кэролай Чавес выгнали из магазина в родной Бразилии из-за наряда.

21-летняя девушка поделилась, что ее выгнали из супермаркета, потому что "ее одежда была слишком откровенной".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Кэролай пришла приобрести печенье в коротких облегающих джинсовых шортах, белом топе без бюстгальтера.

Модель OnlyFans пришла в коротких джинсовых шортах и белом топе / Фото: instagram.com/kerolaychavesreal

Девушка, утверждающая, что она последняя девственница на OnlyFans, рассказала своим подписчикам, что над ней "издевались из-за того, что она носила "слишком короткую одежду".

Она считает, людям не нравится "ее сексуальность" / Фото: instagram.com/kerolaychavesreal

"Некоторые смотрели с предубеждением, другие проклинали меня и, наконец, меня выгнали. Вы верите в это? Я считаю абсурдным, что с нами, женщинами, до сих пор обращаются так только потому, что мы одеваемся так, как хотим. Правда в том, что мы делаем это, потому что нам очень жарко, вот и все", – написала она.

Чавес добавила, что чувствует себя обиженной "необоснованной ненавистью": "Я думаю, что все эти обиды связаны с "фобией горячих женщин", с которой я сталкиваюсь каждый день".

Инцидент озадачил поклонников, но не все согласились с моделью.

Не нужно идти в супермаркет в таком виде

Ты та, которая смущает порядочных людей, которые часто бывают там с детьми

Я тоже ношу мини-шорты, публикую фото в бикини... Но всему свое место. В магазин я бы так не пошла

Напомним, модель с огромной силиконовой грудью заявила, хочет сделать ее еще больше. Beshine также рассказала, как прелести XXX размера усложняют повседневную жизнь.

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