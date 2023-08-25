Девушку выгнали из торгового центра за "непригодный наряд": как она выглядела — фото, видео

В Бразилии охранники выгнали девушку из торгового центра из-за ее наряда.

Блогер Джаян Лима рассказала в своем Instagram, что пришла в ТЦ города Санта-Катарина вместе с подругой, чтобы сделать несколько фотографий и видео для своих страниц в социальных сетях.

На ней была мини-юбка, топ с длинными рукавами и глубоким декольте и гольфы.

"Я пошла в торговый центр и была унижена, я живу на побережье, и там было 30 градусов. У нас возникла идея снять видео, как это делают многие влиятельные лица. Видео было снято на эскалаторе, и вы можете видеть, что в нем нет ничего особенного. Это было снято спереди. Я знаю, что моя грудь большая и выделяется, но она мне нравится. Мне удалось записать одно видео. Я не снимала витрины магазинов или что-то, что нарушает закон, и не заслуживала унижения на глазах у всех".

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Инфлюенсер утверждает, что охрана подошла к ней и вывела из-за "скупого" и "неподходящего" выбора одежды.

Сначала к Джаян пришел охранник ростом около двух метров, который "кричал" на нее, "хотел отобрать" ее телефон, прежде чем прибыли двое его коллег. Со своей стороны, Джаян подчеркнула, что она не сделала ничего плохого, а ее наряды опозорили лишь потому, что у нее "грудь большая и выделяется".

"Весь торговый центр смотрел на меня, и казалось, что я ограбила магазин или совершила какое-то преступление. Очень грустно видеть, как страдаем мы, женщины. Независимо от того, домохозяйка она или носит что-то откровенное, мы все заслуживаем уважения. Слова охранника были такими: "Как только вы пришли в этой одежде, я начал наблюдать за вами". Когда он сказал, что меня будут сопровождать он и двое других охранников в заднюю комнату, я начала их снимать. Мне было очень страшно, я могла думать только о самом худшем. Когда я пришла, он заставил меня удалить все видео с телефона. Слава богу, мне удалось сохранить кое-что в iCloud, но многое было потеряно", — рассказала женщина.

Блогерша добавила, что это все было абсурдом и она взбешена.

Со своей стороны некоторые подписчики модели поддержали ее, а некоторые стали на сторону охранников, отметив, что ТЦ не место для откровенных фотосессий.

Напомним, не так давно еще одна блогерша заявила, что ее не пустили на самолет из-за одежды. Она показала, как выглядела.

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