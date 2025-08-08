Девятилетний мальчик уже 5 лет не пьет воду: причина удивляет

Девятилетний Макс не пьет обычную воду уже 5 лет

Мать-одиночка Келли Маллиган рассказала, что ее девятилетний сын Макс не выпил ни одного полного стакана обычной воды с четырехлетнего возраста. Дело в том, что мальчику не нравится простая вода, и он такой не один.

Об этом пишет Unilad.

«Ему никогда не нравился вкус воды», ведь «она безвкусная», — объяснила мама Макса.

И он — не исключение. 9% взрослых не любят воду именно из-за вкуса, а 43% считают ее «скучной».

Мальчик предпочитает яблочный сок, но мама специально разбавляет его водой, чтобы уменьшить количество сахара и обеспечить хоть минимальное увлажнение организма.

«Я согласна. Я тоже не пью простую воду. Могу только газированную или чай», — говорит Келли.

По ее словам, Макс сделает несколько глотков воды, если очень нужно, но всегда жалуется, что обычная вода не утоляет жажду.

«В школу Макс должен брать бутылку воды, потому что ничего другого не позволяют. Но сколько он на самом деле из нее пьет — я не знаю. Он здоров и счастлив, поэтому я не волнуюсь. Его рацион сбалансирован, и он активен. Это не так, что он вообще ничего не пьет», — рассказала мама.

Сколько людей не пьют обычную воду: результаты опроса

Новый опрос выявил: многие люди живут в состоянии хронического обезвоживания, заменяя воду сладкими газированными напитками, кофе и чаем. Так, более 2,5 млн жителей Великобритании не могут вспомнить, когда в последний раз пили обычную воду. Как и полагается для Британии, 40% утоляют жажду чаем, 30% — кофе, а еще 17% — газированными напитками.

Женщины чаще пренебрегают водой: 36% признали, что пьют ее недостаточно, тогда как среди мужчин — таких 27%. Лишь 17% опрошенных придерживаются нормы — восемь стаканов воды в день.

Недостаток воды — не только проблема взрослых. 10% родителей считают, что их дети тоже пьют мало. В частности, среди 837 опрошенных подростков 15% признали, что почти никогда не пьют простой воды. Среди подростков в возрасте 13-17 лет 34% признались, что предпочитают другие напитки, а 26% просто забывают пить воду.

Впрочем, это может иметь серьезные последствия. 17% всех опрошенных часто испытывают симптомы обезвоживания — головную боль или усталость.

Три из четырех родителей признаются, что им приходится буквально заставлять своих детей пить воду.

Опрос провел бренд гидратационных напитков Más+ by Messi, и вице-президент компании Софи Ван Эттингер подчеркнула:

«Тревожно, насколько много людей даже не подозревают, что они ежедневно находятся в состоянии обезвоживания — и несколько дней могут жить без энергии или с головной болью, даже не осознавая, что обычный стакан воды или гидратационный напиток может решить проблему».

Футболист и соучредитель бренда Лео Месси добавил: «Как спортсмен, я знаю, насколько важна гидратация для достижения максимума результата».

К слову, ранее сообщалось о 25-летней Кэролайн Крей Квинн, которая из-за редкой болезни может есть только несколько продуктов — овсянку, гипоаллергенную смесь, воду и соль.