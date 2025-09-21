Действительно ли алкоголизм заложен эволюцией: новое исследование удивит ответом

«Теория пьяной обезьяны»: ученые выяснили, почему люди любят алкоголь / © Freepik

Влечение человека к алкоголю может быть заложено эволюцией и связано с тем, что наши далекие предки потребляли спелые ферментированные перебродившие фрукты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Историки выяснили, что древнейшие археологические доказательства употребления алкогольных напитков датируются 9000–13 000 лет назад в Китае и Ближнем Востоке.

По словам ученых, тяга человека к алкоголю может вытекать из эволюционной связи между этанолом и фруктами, потребляемыми животными в природе. Ферментативные дрожжи обширно распространены в земной биосфере, а обыкновенные углеводы, лежащие в базе производства этанола, являются обыденным явлением во фруктах.

Особый интерес представляет описание влияния пищевого этанола на шимпанзе в их природной среде. Шимпанзе являются одними из наших ближайших живых родственников и, вместе с почти всеми современными обезьянами, хронически потребляют большие объемы спелых фруктов. Считается, что этот плодоядный рацион похож на рацион нашего последнего общего предка с шимпанзе.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что живущие в дикой природе шимпанзе ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентную бутылке пива.

Ученые впервые рассчитали объемы алкоголя, получаемые из фруктов дикими шимпанзе, исследовав концентрацию этанола в опавших плодах, собранных ими в национальных парках Кибале (Уганда) и Таи (Кот-д’Ивуар). Хотя отдельные фрукты содержали менее 0,5% алкоголя, ежедневная доза росла за счет объемов съедаемой мякоти. Особо высокие показатели этанола обнаружили в инжире, которым обезьяны питались с особым удовольствием.

Эти выводы согласуются с гипотезой о том, что этанол широко распространен среди тропических фруктов, и что современная склонность к потреблению алкоголя происходит от наследственного воздействия этого психоактивного вещества среди плодоядных приматов.

Эмпирические результаты свидетельствуют о том, что влияние этанола на шимпанзе может быть как хроническим, так и значительным. Более того, эти выводы можно обобщить на других плодоядных приматах и, собственно, на всех тропических позвоночных, рацион которых базируется на фруктах. Потенциальная роль этанола в экологии питания приматов включает использование этанола в качестве непосредственного обонятельного сигнала для оценки фруктов, пригодных для потребления, выявление этаноловых выделений из фруктов на большом расстоянии для локализации и стимуляцию аппетита, что увеличивает скорость поглощения фруктов.

Этанол широко распространен в плодах тропических покрытосеменных видов. По словам ученых, его потребление через плодоядность является естественным и распространенным явлением для плодоядных животных, включая предков человека в афротропических лесах.

Ученые назвали эту теорию «теорией пьяной обезьяны». Она объясняет, что склонность людей к алкоголю является наследием предков-приматов, которые ежедневно потребляли ферментированные плоды.

«Благодаря новой работе [ученых из Беркли] мы понимаем, что наши отношения с алкоголем уходят далеко в прошлое, вероятно, это отношения начали формироваться около 30 млн лет назад. Возможно, для шимпанзе это отличный способ создания социальных связей — собираться на лужайке и есть упавшие фрукты», — говорит Кэтрин Хобайтер, приматолог из Сент-Эндрюсского университета.

Напомним, ученые обнаружили «дополнительных» предков современного человека.