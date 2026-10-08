Действительно ли кошки любят своих хозяев: ученые дали неожиданный ответ

Способны ли кошки любить людей — что показывают исследования / © pexels.com

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Кошки часто считаются независимыми животными, которые не особо нуждаются в человеческом внимании. Однако исследования показывают, что они способны сильно привязываться к своим хозяевам, скучать по ним и искать рядом с ними ощущение безопасности. В то же время учёные до сих пор пытаются выяснить, можно ли назвать такую связь любовью.

Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на специалистов по поведению домашних и диких кошек.

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Могут ли кошки любить людей?

Учёные объясняют, что определить, испытывают ли кошки любовь в привычном для человека понимании, практически невозможно. Ведь это субъективное чувство, которое сложно исследовать даже у людей.

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По словам руководителя лаборатории эпидемиологии благополучия животных Калифорнийского университета в Дэвисе Карли Муди, вместо понятия «любовь» исследователи используют конкретные показатели, которые помогают оценить прочность связи между животным и человеком.

В частности, они обращают внимание на то, стремится ли кот находиться рядом с хозяином, ищет ли он физического контакта, как общается с ним и реагирует на его присутствие. Помимо поведения, учёные исследуют физиологические изменения, в частности уровень гормонов.

Некоторые исследования показали, что во время позитивного взаимодействия с хозяином у кошек может повышаться уровень окситоцина. Этот гормон участвует в формировании социальных связей у различных видов животных, в том числе и у людей.

В то же время Муди подчеркивает, что гормональные реакции не доказывают существование любви в человеческом понимании. Однако они свидетельствуют о том, что отношения с людьми могут иметь для кошек важное социальное значение.

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Как кошки проявляют свою любовь

Специалист по поведению животных Кристин Витале, которая исследовала привязанность кошек к людям, объясняет, что одним из важнейших показателей эмоциональной связи является стремление животного к близости.

В ходе исследования большинство кошек продемонстрировали привязанность к своим хозяевам. Они могли беспокоиться, когда человек уходил, встречать его по возвращении и искать утешения рядом с ним.

Интересно, что подобное поведение наблюдается у котят в отношениях с матерью. Котята также стремятся к близости с матерью, в частности после разлуки, а затем снова начинают исследовать окружающую среду.

По словам исследовательницы Натальи Боррего из Института поведения животных имени Макса Планка, примерно две трети кошек в одном из исследований продемонстрировали надежный тип привязанности. Подобные результаты ранее получали при изучении отношений детей с родителями и собак с хозяевами.

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Однако это не означает, что кошки воспринимают людей как своих родителей или что их чувства полностью совпадают с человеческими.

По словам экспертов, кошки могут проявлять привязанность к хозяевам по-разному: тереться о них головой и щеками, искать физического контакта, проводить время рядом или приветствовать с поднятым хвостом. Они также способны распознавать голос знакомого человека, а некоторые животные после длительной разлуки становятся ласковее и чаще сами инициируют общение.

Ветеринарный поведенческий специалист Маргарет Груэн из Университета штата Северная Каролина отмечает, что кошки не обязательно должны постоянно сидеть на руках, чтобы демонстрировать привязанность. Иногда они просто выбирают места, где чаще всего бывает хозяин, или стараются проводить с ним больше времени.

Когда кот трется головой или щеками о человека, он также оставляет на нём свой запах. Такое поведение может быть способом обозначить кого-то как знакомого и продемонстрировать доверие.

Почему одни кошки ласковые, а другие избегают людей

Карли Муди объясняет, что социальное поведение кошек значительно различается. Некоторые животные постоянно ищут внимания хозяина, тогда как другие предпочитают держаться на большем расстоянии.

На формирование отношений влияют генетика, условия содержания, предыдущий опыт и то, как человек обращается с животным.

Особенно важную роль играет ранняя социализация. Котятам, которые в первые периоды жизни почти не контактировали с людьми или не имели положительного опыта общения, впоследствии может быть сложнее привыкнуть к тесным отношениям с хозяином.

В то же время кошки отличаются от собак историей одомашнивания. Их дикие предки в основном жили поодиночке, тогда как собаки происходят от социальных животных. Кроме того, люди гораздо менее интенсивно влияли на отбор кошек в процессе одомашнивания.

Кошки также сохранили немало поведенческих особенностей своих диких предков. В то же время это не мешает им устанавливать социальные связи с людьми, другими кошками и представителями других видов.

Учёные отмечают, что на данный момент недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что кошки испытывают любовь так же, как люди. Несмотря на это, исследователи считают, что различия в эмоциональном опыте не делают отношения между человеком и котом менее значимыми.

Напомним, ранее ученые обнаружили интересную связь между содержанием кошек и риском смерти от сердечных заболеваний у владельцев питомцев.

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