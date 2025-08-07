Действительно ли красота спасает: исследование выявило влияние привлекательности на жизнь

Облик / © www.credits

Облик — не только об эстетике, но и о долголетии. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона и Техасского университета в Остине. На основе данных более 8300 человек, собранных в течение 65 лет, исследователи установили: у людей, которых считают привлекательными, есть шансы жить дольше.

Об этом пишет Storinka.

Для женщин эта разница впечатляет — до двух лет. У мужчин — до одного года. Привлекательность оценивали независимые эксперты по школьным фотографиям участников, а результаты сопоставляли с их продолжительностью.

Ученые отмечают: точные механизмы этой связи еще не ясны. Но есть предположение, что внешняя привлекательность может свидетельствовать о лучшем состоянии здоровья. Кроме того, социальные преимущества — например, более высокий доход, более лояльное отношение в обществе или даже более мягкие судебные приговоры — также могут влиять на качество и продолжительность жизни.

Исследователи также не исключают и генетическую составляющую — привлекательность может быть частично обусловлена генами, влияющими на здоровье и биологическое старение.

Напомним, ученые установили, когда наступает момент ускорения старения человека. Скорее всего, это происходит примерно в 50 лет.

Учитывая результаты исследования, старение нелинейно, а характеризуется периодами быстрых изменений.