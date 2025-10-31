Действительно ли мы живем в "матрице": ученые раскрыли правду

Человек и робот

Международная группа исследователей утверждает, что наконец-то математически опровергла популярную теорию о том, что наша Вселенная может быть гигантской компьютерной симуляцией, как в фильме «Матрица». Эту идею, которую активно поддерживал, в частности, Илон Маск, ученые назвали не просто маловероятной, а невозможной с фундаментальной точки зрения.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему вселенная не может быть компьютерной программой

Ключ к опровержению лежит в квантовой физике и самой природе реальности:

Алгоритмы против Реальности: Любая компьютерная симуляция работает на четком наборе правил алгоритмов. Однако, по мнению ученых, фундаментальная реальность содержит неалгоритмическое понимание, которое невозможно воспроизвести чистыми вычислениями.

Невозможность Полного Описание: Соавтор исследования доктор Франческо Марино отмечает: «Мы показали, что полностью алгоритмическое описание Вселенной невозможно». Симмулированный мир может имитировать только алгоритмические части, но не глубинные истины.

Теорема Геделя и неалгоритмическое понимание

Исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of Holography Applications in Physics, опираются на мощные математические доказательства, в частности на работы, берущие начало еще с 1930-х годов.

«Геделовские истины»: Еще математик Курт Гедель доказал, что существуют истинные утверждения о числах, которые невозможно доказать математически.

Ловушка Логики: Наличие таких «геделовских истин» свидетельствует, что для полного описания Вселенной нужно то, что исследователи назвали «неалгоритмическим пониманием».

Как объясняет доктор Марино, любое чистое вычисление «испытывает неудачу», когда сталкивается с этими математическими парадоксами. Это прямое доказательство того, что существуют аспекты Вселенной, которые никогда не будут воспроизведены компьютерным моделированием.

Квантовая гравитация и платоновская сфера

Опровержение также связано с современной теорией физики — квантовой гравитацией. Согласно ей, вся реальность (частицы, пространство-время) возникает с более глубокого уровня, так называемой «платоновской сферы» — мира, состоящего из чистой математической информации.

Исследователи доказывают, что даже этот мир чистой информации из-за проблемы математической «неразрешимости» ускользает из-под контроля чистых вычислений.

«Опираясь на математические теоремы, мы демонстрируем, что полностью последовательного и полного описания реальности невозможно достичь только с помощью вычислений», — заключает соавтор доктор Мир Фаизал.

