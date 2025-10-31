- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Действительно ли мы живем в "матрице": ученые раскрыли правду
Новое исследование ученых окончательно дало ответ по мнению Илона Маска, живут ли люди в матрице.
Международная группа исследователей утверждает, что наконец-то математически опровергла популярную теорию о том, что наша Вселенная может быть гигантской компьютерной симуляцией, как в фильме «Матрица». Эту идею, которую активно поддерживал, в частности, Илон Маск, ученые назвали не просто маловероятной, а невозможной с фундаментальной точки зрения.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему вселенная не может быть компьютерной программой
Ключ к опровержению лежит в квантовой физике и самой природе реальности:
Алгоритмы против Реальности: Любая компьютерная симуляция работает на четком наборе правил алгоритмов. Однако, по мнению ученых, фундаментальная реальность содержит неалгоритмическое понимание, которое невозможно воспроизвести чистыми вычислениями.
Невозможность Полного Описание: Соавтор исследования доктор Франческо Марино отмечает: «Мы показали, что полностью алгоритмическое описание Вселенной невозможно». Симмулированный мир может имитировать только алгоритмические части, но не глубинные истины.
Теорема Геделя и неалгоритмическое понимание
Исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of Holography Applications in Physics, опираются на мощные математические доказательства, в частности на работы, берущие начало еще с 1930-х годов.
«Геделовские истины»: Еще математик Курт Гедель доказал, что существуют истинные утверждения о числах, которые невозможно доказать математически.
Ловушка Логики: Наличие таких «геделовских истин» свидетельствует, что для полного описания Вселенной нужно то, что исследователи назвали «неалгоритмическим пониманием».
Как объясняет доктор Марино, любое чистое вычисление «испытывает неудачу», когда сталкивается с этими математическими парадоксами. Это прямое доказательство того, что существуют аспекты Вселенной, которые никогда не будут воспроизведены компьютерным моделированием.
Квантовая гравитация и платоновская сфера
Опровержение также связано с современной теорией физики — квантовой гравитацией. Согласно ей, вся реальность (частицы, пространство-время) возникает с более глубокого уровня, так называемой «платоновской сферы» — мира, состоящего из чистой математической информации.
Исследователи доказывают, что даже этот мир чистой информации из-за проблемы математической «неразрешимости» ускользает из-под контроля чистых вычислений.
«Опираясь на математические теоремы, мы демонстрируем, что полностью последовательного и полного описания реальности невозможно достичь только с помощью вычислений», — заключает соавтор доктор Мир Фаизал.
