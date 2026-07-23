Действительно ли смартфон нас прослушивает: эксперты раскрыли правду о таргетированной рекламе

«Вы только это обсудили, а оно уже в ленте»: как смартфоны «читают мнения» / © pexels.com

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Практически каждый попадал в такую ситуацию: стоит лишь устно обсудить с другом новую кофеварку, будущий отдых или конкретную бренд-марку, как уже через час социальные сети начинают активно показывать соответствующую рекламу. У многих возникает стойкое чувство, что гаджет тайно записывает все наши разговоры.

Эксперты по кибербезопасности в материале Euronews разобрались, является ли это мифом и как защитить свою конфиденциальность.

Как наш телефон знает, как предлагать нам в Facebook, например, изображения или веб-сайты, связанные с тем, что мы только что обсуждали? Это один из вопросов, который все больше людей задают себе в последние месяцы и даже годы.

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Действительно, первое впечатление таково, что наши смартфоны «имеют уши», но существует достаточно четкая граница между тем, чтобы «слушать» нас, и собирать данные, к которым мы разрешили доступ. Эксперты объясняют, как это работает.

Настройки телефона могут ограничивать доступ к различным персональным данным.

«Наши мобильные телефоны не слушают нас. Если бы они слушали, аккумулятор мгновенно разрядился, потому что они потребляют ресурсы, а также данные, необходимые для этого. Телефоны собирают то, что мы ищем в Google, на YouTube, что мы покупаем онлайн, места, куда мы ходим, посещаемые веб-сайты и создают для нас своеобразный профиль. Так же, как у нас есть профиль в Facebook, у нас также есть профиль онлайн-покупателя», — говорит Лауренциу Матаке, продюсер NewsIT:

Вы искали на своем мобильном телефоне, в Facebook и автоматически увидите предложенные объявления, связанные с тем, что вы приобрели. Вы искали отпуск? За 10 минут вы увидите множество вариантов проживания, авиабилетов и т.д.

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По словам экспертов, вы можете периодически сбрасывать свой рекламный идентификатор. Поскольку мы принимаем определенные условия и положения при регистрации на платформах.

«Мы проверяем разрешения, предоставляемые программам. Не всем программам требуется доступ к местоположению, поиску, списку контактов и микрофону. Но нас совсем никто не записывает. И мы можем отказаться от отслеживания. Например, в случае с Facebook вы не сможете пользоваться этим приложением, но это ваш выбор или предоставлять доступ к этим разрешениям. Есть специальный раздел по разрешениям приложений. Вы заходите в приложение и видите, какие разрешения имеет приложение. Здесь друг ChatGPT нас и пугает и помогает нам», — добавляет Лауренциу Матаке.

Напомним, в мае 2026 года Федеральная торговая комиссия (FTC), независимое агентство правительства Соединенных Штатов, обязала Cox Media Group и две другие компании выплатить почти 1 миллион долларов за якобы введение клиентов в заблуждение по поводу ее маркетинговой службы на основе искусственного интеллекта под названием «Активное прослушивание».

Федеральная торговая комиссия (FTC) заявила тогда, что эти компании неправдиво утверждали, что сервис может персонализировать рекламу на основе разговоров на смарт-устройстве потребителей, и что они дали на это свое согласие.

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Раньше мы писали, сколько времени телефон можно держать на подзарядке после 100% без ущерба для батареи.

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