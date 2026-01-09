- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 717
- Время на прочтение
- 2 мин
Действительно ли собаки понимают человеческий язык: удивительные результаты исследования
Ваша собака может понимать гораздо больше, чем кажется. Новое исследование показало, что домашние питомцы подслушивают разговоры людей, чтобы учить слова.
Владельцы собак часто подозревают, что их любимцы понимают, о чем идет речь, даже когда к ним не обращаются. Теперь наука официально подтвердила это. Группа исследователей обнаружила, что собаки способны запоминать названия новых объектов по социальному наблюдению, а не только по дрессировке.
Результаты этого открытия были опубликованы в журнале Science .
Феномен «одаренных» собак
Следует отметить, что речь идет об особой группе животных, которую ученые называют GWL (Gifted Word Learner) — «одаренные собаки, изучающие слова». Чаще всего такие способности демонстрируют бордер-колли.
Эти собаки обладают уникальным талантом: они могут запоминать названия сотен игрушек. В ходе эксперимента выяснилось, что они используют те же когнитивные механизмы, что и маленькие дети в возрасте около 18 месяцев.
Как проходил эксперимент
Исследователи протестировали два метода обучения:
Прямое обращение: Хозяин показывал собаке новую игрушку и четко называл ее («Смотри, это [название]»).
Подслушивание: Собака просто наблюдала, как два человека разговаривают между собой, передают игрушку из рук в руки и называют ее в контексте разговора, игнорируя животное.
Результаты поразили: собаки изучили названия новых предметов все равно успешно в обоих случаях.
«Это свидетельствует, что собаки учат язык подобно тому, как это делают человеческие дети — подслушивая и запоминая слова, которые говорят взрослые» , — говорится в выводах исследования.
Тест с «невидимым» предметом
Чтобы убедиться в том, что собаки действительно понимают связь между словом и объектом, а не просто реагируют на визуальные стимулы, ученые усложнили задачу.
Хозяева называли игрушку, когда она была спрятана в ведре или за экраном. Собака не видела предмета, но слышала название и следила за взглядом человека. Даже в таких условиях «одаренные» собаки успешно запоминали слово.
Почему это важно
Это открытие изменяет представление об эволюции языка. Ранее считалось, что способность учиться через «триадические взаимодействия» (наблюдатель – говорящий – объект) является исключительно человеческой чертой.
Теперь понятно, что собаки, эволюционируя рядом с нами, развили социальные навыки, позволяющие им считывать наш мир почти так же, как это делают наши дети.
К сожалению, обычные собаки из контрольной группы, не относившиеся к категории GWL, не смогли справиться с задачей на подслушивание. Это подтверждает, что талант к изучению слов является редким, но очень мощным явлением в мире животных.
Напомним, собаки – одни из самых умных животных на планете , они все умны, но есть особенно выдающиеся породы. Один из методов оценки интеллекта собак разработан канадским психологом и кинологом Стэнли Кореном.