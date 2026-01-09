Действительно ли собаки понимают человеческий язык: удивительные результаты исследования

Собаки могут учить слова, не являющиеся прямыми командами / © Pixabay

Реклама

Владельцы собак часто подозревают, что их любимцы понимают, о чем идет речь, даже когда к ним не обращаются. Теперь наука официально подтвердила это. Группа исследователей обнаружила, что собаки способны запоминать названия новых объектов по социальному наблюдению, а не только по дрессировке.

Результаты этого открытия были опубликованы в журнале Science .

Феномен «одаренных» собак

Следует отметить, что речь идет об особой группе животных, которую ученые называют GWL (Gifted Word Learner) — «одаренные собаки, изучающие слова». Чаще всего такие способности демонстрируют бордер-колли.

Реклама

Эти собаки обладают уникальным талантом: они могут запоминать названия сотен игрушек. В ходе эксперимента выяснилось, что они используют те же когнитивные механизмы, что и маленькие дети в возрасте около 18 месяцев.

Как проходил эксперимент

Исследователи протестировали два метода обучения:

Прямое обращение: Хозяин показывал собаке новую игрушку и четко называл ее («Смотри, это [название]»). Подслушивание: Собака просто наблюдала, как два человека разговаривают между собой, передают игрушку из рук в руки и называют ее в контексте разговора, игнорируя животное.

Результаты поразили: собаки изучили названия новых предметов все равно успешно в обоих случаях.

«Это свидетельствует, что собаки учат язык подобно тому, как это делают человеческие дети — подслушивая и запоминая слова, которые говорят взрослые» , — говорится в выводах исследования.

Реклама

Тест с «невидимым» предметом

Чтобы убедиться в том, что собаки действительно понимают связь между словом и объектом, а не просто реагируют на визуальные стимулы, ученые усложнили задачу.

Хозяева называли игрушку, когда она была спрятана в ведре или за экраном. Собака не видела предмета, но слышала название и следила за взглядом человека. Даже в таких условиях «одаренные» собаки успешно запоминали слово.

Почему это важно

Это открытие изменяет представление об эволюции языка. Ранее считалось, что способность учиться через «триадические взаимодействия» (наблюдатель – говорящий – объект) является исключительно человеческой чертой.

Теперь понятно, что собаки, эволюционируя рядом с нами, развили социальные навыки, позволяющие им считывать наш мир почти так же, как это делают наши дети.

Реклама

К сожалению, обычные собаки из контрольной группы, не относившиеся к категории GWL, не смогли справиться с задачей на подслушивание. Это подтверждает, что талант к изучению слов является редким, но очень мощным явлением в мире животных.

Напомним, собаки – одни из самых умных животных на планете , они все умны, но есть особенно выдающиеся породы. Один из методов оценки интеллекта собак разработан канадским психологом и кинологом Стэнли Кореном.