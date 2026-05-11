Диагноз "Моны Лизы": ученые обнаружили генетическую болезнь у героини известной картины

Всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», написанная в начале XVI века, может быть первым задокументированным свидетельством существования наследственной болезни. Медицина признала ее только в XIX веке. На картине заметили странные симптомы Моны Лизы, указывающие на болезнь.

Об этом пишет Wionews.

На картине «Мона Лиза» заметили давнюю наследственную болезнь

По предположениям медиков, на «Моне Лизе» изображена загадочная болезнь, которую не могли обнаружить в течение 346 лет. Речь идет о двух маркерах генетического расстройства холестерина. Вероятно, героиня картины «Мона Лиза» страдала от наследственной болезни, которую и изобразил художник.

Исследователи убеждены, что Леонардо да Винчи безотчетно изобразил болезнь, которая в то время не была описана медиками. Ее смогли назвать и описать только спустя три столетия.

«Мона Лиза», также известная как «Джоконда», демонстрирует два четких признака наследственного расстройства холестерина. Героиня картины Лиза Герардини умерла в 37 лет, вероятнее всего, именно от этой болезни.

На картине видны характерные признаки: желтоватое, неровное пятно во внутреннем углу левого верхнего века, а также отек на тыльной стороне правой руки. Эти признаки типичны для семейной гиперхолестеринемии.

Это состояние связывают с наличием дефектного гена в организме, не дающего выводить липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин).

В 2008 году в Current Cardiology Reviews была опубликована научная статья, в которой говорилось об этих двух физических аномалиях, присутствующих на портрете Моны Лизы. Пятно у глаза медики сейчас называют ксантелазмой, а трехсантиметровый отек на пальце — липомой или ксантомой.

«Мона Лиза» была написана в 1506 году, когда генетическое заболевание еще описать не могли. Оно стало известным врачам только в 1852 году.

Лейв Осе из Государственной больницы Осло и автор научной статьи убежден, что картина «Мона Лиза» является первым доказательством семейной гиперхолестеринемии, появившейся не менее четырех веков назад.

В картине «Мона Лиза» обнаружили следы особого компонента

Напомним, современные технологии помогли ученым раскрыть технический секрет «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, обнаружило в нижнем слое краски редкое вещество — плюмбонакрит.

Этот побочный продукт оксида свинца свидетельствует о том, что художник добавлял металлический порошок в масло, чтобы сделать краску более густой текстуры и ускорить ее высыхание.

Для этого открытия учёные использовали рентгеновские лучи в синхротроне, исследовав микроскопический образец краски. Такой метод позволил впервые подтвердить использование подобной технологии в работах да Винчи, что подчеркивает его статус экспериментатора.

Позже аналогичную смесь использовал Рембрандт, что указывает на длительное влияние инноваций Леонардо на мировую живопись.

