Диета на детском питании: блогерша рассказала, сколько съедает в день и похвасталась внешним видом

Инстаграм-инфлюенсер рассказала, что съедает "до 14 банок детского питания в день" в рамках своей диеты.

Об этом пишет NTK.

Дебора Порто, бодипозитивная блогерша с более чем 2 миллионами подписчиков в Instagram, известна тем, что кичится своими формами и выступает на карнавалах.

В прошлом 35-летняя женщина откровенно рассказывала о борьбе с целлюлитом, но теперь она поделилась, как следует уникальной диете.

"Мой рождественский ужин будет содержать детское питание", — рассказала Дебора в интервью изданию. "Я придерживаюсь этой диеты, чтобы приспособиться к моему напряженному графику фотосессий и обязательств без ущерба для здоровья. У меня был плотный график, и мне нужно было что-то практичное, что помогло бы мне поддерживать форму, не теряя при этом энергии. Тогда я открыла для себя диету на детском питании. Она очень легкая и легко вписывается в мою повседневную жизнь".

Она утверждает, что съедает до 14 баночек в день, завершая легким ужином.

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

Дебора из Бразилии сказала: "Порции небольшие и контролируемые, что помогает мне избежать переедания. На ночь я съедаю что-нибудь с протеином и салатом, чтобы сбалансировать его".

По словам Деборы, результаты начали проявляться довольно быстро: "Я принимаю его уже несколько недель, и в первую же неделю заметила, что у меня меньше вздутия живота и больше энергии. Мое пищеварение тоже значительно улучшилось".

Кроме физических преимуществ, инфлюенсер подчеркивает практичность диеты: "Баночки легко носить с собой, и вы можете есть их где угодно. Это идеально, потому что мой распорядок дня – нон-стоп, между съемками и записями. Я чувствую, что забочусь о своем теле в более легкий способ, без лишнего давления".

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

В июле в 2024 году Деборе поставили диагноз "депрессия" после того, как она испытала симптомы, повлиявшие как на ее личную, так и профессиональную жизнь.

Она сказала: "У меня не было желания что-то делать, писать, записывать, я потеряла несколько рабочих мест, потому что не было энергии. Это было ужасно".

Но по рекомендации своего терапевта она искала занятие, которое приносило бы ей радость и нашла карнавал. Теперь новая диета помогает во время выступлений как физически, так и морально.

Дебора Порто / Фото: instagram.com/deboraportooficial

Напомним, модель, которой собака откусила губу, показала, как она выглядит после шести операций. Она осталась с травмами на лице, изменившими ее жизнь.

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