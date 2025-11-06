Диетолога "убило" здоровое питание: что он употреблял и почему это опасно

Диетолог умер из-за передозировки витаминами и морковным соком / © Pixabay

Британский ученый-диетолог умер после того, как начал есть только морковь и витамин А.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

48-летний доктор Базил Браун из Кройдона, южного Лондона, был известен как «энтузиаст правильного питания», который придерживался здорового образа жизни и природной диеты. Однако его одержимость витаминами вышла из-под контроля, когда он начал употреблять огромное количество морковного сока и таблеток витамина А по самоназначенной схеме, которая оказалась смертельной.

Исследования показали, что Браун выпил около десяти галлонов морковного сока всего за десять дней, запивая его концентрированными добавками витамина А. Результат был катастрофическим. Врачи заявили, что чрезмерное потребление витамина А привело к отравлению, которое разрушило его печень. Позже коронер сообщил, что его печень имела повреждения, похожие на наблюдаемые при длительном злоупотреблении алкоголем.

Официальный вердикт следствия 1974 года был суровым: «Смерть из-за зависимости от морковного сока». Во время осмотра Брауна его кожа имела желтовато-оранжевый цвет — явный признак накопления каротина. Пигмент из моркови, который обычно безвреден, перегрузил способность его организма к его переработке.

Браун искренне верил, что его строгая диета улучшит его здоровье и жизненный тонус. В течение многих лет он пропагандировал употребление натуральных продуктов и витаминов, убежден, что большие дозы питательных веществ могут очистить организм и предотвратить заболевания. Но, чрезмерно перегружая свой организм, он спровоцировал гипервитаминоз А — токсическое состояние, которое может вызвать серьезные поражения печени, головную боль и даже запятую.

Медицинские эксперты позже объяснили, что витамин А жирорастворим, то есть организм сохраняет его в печени, а не выводит излишки. Когда орган достигает своей максимальной емкости, витамин становится токсичным, фактически отравляя организм изнутри. Специалисты по питанию до сих пор приводят смерть Брауна как один из самых удивительных предостерегающих примеров в истории медицины — случай, доказавший, что даже натуральные продукты могут быть опасны в чрезмерных количествах.

Морковь и витамин А в маленьких дозах нужны для неплохого зрения и здоровой кожи. Но для Брауна его благородный эксперимент с «суперздоровьем» превратился в смертельную одержимость.

Он был квалифицированным диетологом и самоуком-ученым, искренне верившим в целебную силу витаминов. Он читал лекции о диете и натуральной медицине, писал брошюры о здоровом образе жизни и часто предупреждал других об опасности обработанных продуктов. Друзья позже говорили, что его пристрастие к здоровому образу жизни иногда граничило с одержимостью, поскольку он экспериментировал на себе, чтобы проверить свои теории.

Через пятьдесят лет его история остается жутким напоминанием о том, что слишком много хорошего может быть смертельным — и даже самые простые овощи могут убить, если употреблять их в чрезмерных количествах.

