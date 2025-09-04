Диетологи раскрыли необычные факты о свойствах огурцов

Огурцы

Обычно мы воспринимаем огурецкак обычный овощ с минимальной пользой, но диетологи утверждают, что этот продукт может стать настоящим союзником в борьбе за здоровье. Он не только помогает в поддержании костей и здоровья сердца, но и способствует похудению и улучшению пищеварения.

об этом пишет издание Рrostoway.

Диетологи развеивают популярный миф: с ботанической точки зрения огурец — это ягода, а не овощ. Однако в кулинарии его традиционно используют как овощ. Это сочетание дает ему как вкусовые возможности, так и уникальные полезные свойства. Несмотря на то, что огурец на 95% состоит из воды, именно эта особенность делает его особенно ценным.

Неожиданная польза для здоровья

Крепкие кости. Огурец — это настоящий источник витамина К, который является жизненно важным для прочности костей. Один огурец покрывает почти половину суточной потребности организма в этом витамине. Регулярное потребление огурцов может стать естественной профилактикой остеопороза, особенно для женщин после 45 лет.

Благодаря высокому содержанию воды и фитохимических веществ, огурцы эффективно борются с неприятным запахом изо рта. Они стимулируют выработку слюны, которая вымывает бактерии, а антиоксиданты дополнительно дезинфицируют ротовую полость.

Контроль артериального давления. Исследования британских ученых показали, что регулярное потребление огуречного сока может значительно снизить артериальное давление у пожилых людей.

Низкий гликемический индекс. Огурец имеет очень низкий гликемический индекс — всего 15 баллов. Это делает его идеальным перекусом для людей, которые контролируют уровень сахара в крови или имеют склонность к диабету.

Помощь в похудении. Всего 16 калорий на чашку нарезанных огурцов, а также высокое содержание воды и клетчатки делают их идеальным продуктом для похудения. Они быстро насыщают, обеспечивая минимальное количество калорий.

Здоровье пищеварительной системы. Сочетание воды и клетчатки делает огурцы естественным регулятором пищеварения, помогая предотвратить запоры. Семена, содержащиеся внутри, дополнительно стимулируют работу кишечника.

Борьба с отеками. Высокое содержание калия (442 мг на огурец) делает этот продукт естественным диуретиком, который помогает вывести лишнюю жидкость из организма и избавиться от отеков.

